Czy Szwedzi uciekają do Polski? “Coraz więcej Szwedów emigruje do Polski” – podał “Nasz Dziennik”, informując, że dzieje się tak, gdyż nasz kraj jest postrzegany jako jedno z niewielu bezpiecznych miejsc w Europie. Doniesienia dziennika sprawdził polski oddział agencji AFP. Na razie żaden obywatel Szwecji nie przebywa w Polsce w ramach statusu uchodźcy czy azylu, a liczba Szwedów w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie – wynika z analizy AFP. Ze szwedzkich statystyk wynika, że najwięcej obywateli tego państwa wyjeżdżało w zeszłym roku do krajów Europy Zachodniej i do USA. Zdaniem dziennikarza z biura AFP w Sztokholmie, część Szwedów migrujących do Polski to studenci. Na artykuł “Naszego Dziennika” powołała się wcześniej europosłanka Beata Mazurek. Skrytykował ją za to jeden ze szwedzkich ministrów W poniedziałkowym wydaniu “Naszego Dziennika” pojawił się artykuł, w którym napisano, że “coraz więcej Szwedów emigruje do Polski”. “Nasz kraj uważają za jedno z ostatnich bezpiecznych państw w Europie. Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców, w Polsce zarejestrowało swój pobyt 2,5 tys. obywateli Szwecji. Co roku przybywa ich kilkaset” – czytamy w artykule. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

