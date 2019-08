Darmowe rowery w Toronto Wygląda na to, że jazda na rowerze w mieście będzie o wiele łatwiejsza dzięki nowemu partnerstwu miasta i Bike Share Toronto. Darmowe przejażdżki rowerowe są oferowane wszystkim chętnym w każdą środę do końca sierpnia. Przez cały sierpień korzystający z Bike Share Toronto mogą jeździć za darmo w każdą środę. Miasto Toronto, dzięki sponsorstwu CAA South Central Ontario, uruchomiło ten program. „Ponieważ Toronto stale się rozwija, ważne jest, aby ludzie mogli się poruszać po mieście. W ciągu ostatnich czterech lat miasto Toronto inwestowało w rozbudowę Bike Share Toronto, aby wszyscy mieszkańcy i przyjezdni mogli jeździć na rowerze po mieście”, mówi burmistrz John Tory o tej inicjatywie. W środy w sierpniu można wziąć rowery za darmo na okres do 30 minut i zwrócić je na dowolnej stacji rowerowej w całym mieście. Dobrą rzeczą jest to, że po upływie tych 30 minut można wziąć kolejny rower na następne 30 minut. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba pobrać aplikację CycleFinder, odwiedzić jedną z wielu stacji wynajmu rowerów i postępować zgodnie z instrukcjami. Od czasu niedawnej rozbudowy systemu Bike Share Toronto, w mieście jest obecnie 465 stacji rowerowych oferujących około 5000 rowerów. Tylko w tym roku odnotowano ponad 1,2 miliona przejażdżek. Więcej o Bike Share Toronto Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

