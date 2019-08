Deszcz z plastikiem w Górach Skalistych. Amerykański badacz chciał zbadać poziom zanieczyszczenia azotem w Górach Skalistych. Zamiast tego w deszczówce odkrył fragmenty plastiku. Gregory Wetherbee, badacz amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS), postanowił przeanalizować próbki deszczówki zebrane z Gór Skalistych. Jak sam mówił, spodziewał się zobaczyć głównie cząstki gleby i minerałów. Zamiast tego jego oczom ukazały się mikroskopijne różnokolorowe plastikowe włókna. Najnowsze badania USGS opublikowano pod tytułem “It is raining plastic”, co można przetłumaczyć jako “Pada plastikiem”. Wyniki sprawiły, że pojawiło się więcej pytań na temat dokładniej ilości plastikowych odpadków przenikających do powietrza, wody i gleby praktycznie na całym świecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

