Dla górala to żyła złota – Krajobraz trochę nam się zmienił – żartuje mieszkaniec Zakopanego. Teraz w tłumie turystów w oczy najbardziej rzucają się kobiety w burkach, a nawet nikabach, obok ich mężowie, dzieci, kuzyni. Turyści z krajów arabskich tłumnie zjeżdżają do stolicy Tatr. Na góry lubią patrzeć z oddali, najchętniej spacerują po Krupówkach, jeżdżą dorożkami i zajadają pizzę. Płacą petrodolarami i z groszem się nie liczą. Za to górale dutki liczą i już wiedzą, że taki turysta to skarb. Maria, mieszkanka Podhala, doskonale pamięta, jak po raz pierwszy Arabów w stolicy Tatr zobaczyła. Najpierw na przetarcie szlaków przybyli młodzi mężczyźni. – Przyjeżdżali takimi charakterystycznymi samochodami ze skórzanymi walizkami – opowiada ze szczegółami.

