Do serca przytul psa Posiadanie zwierzęcia domowego, zwłaszcza psa, ma związek z niższym ryzykiem chorób serca i naczyń – informuje pismo „Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes”. Naukowcy z Mayo Clinic, Szpitala Uniwersyteckiego św. Anny w Brnie oraz uniwersytetu w Katanii (Włochy) przeprowadzili wstępna analizę wyników badania Kardiozive Brno 2030. Badanie dotyczy związku pomiędzy posiadaniem zwierząt domowych – w szczególności psów – a czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i zdrowiem sercowo-naczyniowym. Badanie objęło ponad 2000 mieszkańców Brna (Republika Czeska). Podstawowe informacje zdrowotne i społeczno-ekonomiczne na ich temat po raz pierwszy zebrano od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. Kolejne oceny zaplanowano w odstępach pięcioletnich aż do roku 2030. W roku 2019 r. w badaniu wzięło udział 1769 osób bez historii chorób serca. Zgodnie z wytycznymi American Heart Association oceniano u nich wskaźnik masy ciała, dietę, aktywność fizyczną, palenie, ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi i poziom cholesterolu całkowitego. Naukowcy porównali stan serca i naczyń właścicieli zwierząt domowych ze stanem osób, które zwierząt nie miały. Następnie porównał właścicieli psów z innymi właścicielami zwierząt domowych oraz tymi, którzy zwierząt domowych nie posiadali. “Ogólnie rzecz biorąc, osoby, które posiadały dowolne zwierzę, częściej zgłaszały większą aktywność fizyczną, lepszą dietę i poziom cukru we krwi na idealnym poziomie” – powiedział dr Andrea Maugeri, pracownik naukowy uniwersytetów w Brnie i Katanii. “Największe korzyści z posiadania zwierzęcia dotyczyły tych, którzy posiadali psa, niezależnie od ich wieku, płci i poziomu wykształcenia”. Jak zaznacza dr Maugeri, wyniki badań potwierdzają, że adoptując, ratując lub kupując zwierzę ludzie mogą potencjalnie poprawić swój stan zdrowia sercowo-naczyniowego, o ile posiadanie zwierząt domowych doprowadzi do bardziej aktywnego fizycznie stylu życia. Jak wyjaśnia dr Francisco Lopez-Jimenez z Mayo Clinic w Rochester, posiadanie psa może skłonić właścicieli do regularnego wychodzenia z domu, aktywności fizycznej i zabawy z psem. Inne badania wskazywały również, że posiadanie psa było związane z lepszym zdrowiem psychicznym i mniejszym odczuciem izolacji społecznej – dwoma czynnikami ryzyka zawału serca. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

