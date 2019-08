Donald Trump chciał zrzucić bombę atomową na huragan? Prezydent Trump miał wielokrotnie sugerować urzędnikowi ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa narodowego, aby rozważyć wykorzystanie bomb atomowych do powstrzymania huraganów przed uderzeniem w Stany Zjednoczone. Źródła twierdzą, że uwagi prezydenta zostały przedstawione Radzie Bezpieczeństwa Narodowego – donosi portal Axios.com, założony przez byłych dziennikarzy POLITICO. Axios ujawnia kulisy odprawy na temat nadchodzącego sezonu huraganowego. W czasie spotkania prezydent Trump miał powiedzieć: “Mam. Wpadłem na pomysł. Dlaczego nie zneutralizujemy huraganu wybuchem bomby atomowej?”. Dalej mówił, że skoro huragany formują się u wybrzeży Afryki, należy zrzucić bombę wtedy, gdy zaczynają się przemieszczać w kierunku USA. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

