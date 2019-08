Donald Trump odwołuje wizytę w Polsce Prezydent USA ogłosił dzisiaj, że nie przyjedzie do naszego kraju z planowaną w najbliższych dniach wizytą z powodu nadciągającego nad Florydę huraganu. Polscy politycy i dziennikarze komentują decyzję Trumpa. Donald Trump o zmianie planów poinformował dzisiaj podczas wystąpienia przed Białym Domem. Jednocześnie zapowiedział, że w jego miejsce w Polsce pojawi się wiceprezydent Mike Pence. Prezydent USA zapewnił, że na temat swojej decyzji rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą i że planuje wizytę w Polsce w innym terminie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

