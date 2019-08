Tusk nie wybiera się na uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – Organizatorzy obchodów dają wyraz temu, że moja osoba nie jest tam mile widziana, a ja się ze swoją obecnością nigdy nie narzucam – powiedział w rozmowie z TVN24 Donald Tusk tłumacząc swoją decyzję o nie wzięciu udziału w niedzielnych uroczystościach. Widać wyraźnie, że Polska nie jest najwyższym priorytetem z punktu widzenia prezydenta Trumpa – ocenił odwołanie wizyty prezydenta USA w Polsce Tusk. Ministerstwo sprawiedliwości stało się ministerstwem pogardy. To jest fascynacja złem, które bywa skuteczne w polityce – ocenił aferę Piebiaka, którą ujawnił Onet, szef Rady Europejskiej. Dzisiejsze sugestie, że z samolotów korzystała moja rodzina są nadużyciem, choć w pewnym sensie mam też sobie coś do zarzucenia – odniósł się z kolei do lotów marszałka Kuchcińskiego Tusk Jarosław Kaczyński na pewno ma na moim punkcie obsesję – stwierdził też polityk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

