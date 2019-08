Dulkiewicz o ustawie ws. Westerplatte: Trudno ukryć rozczarowanie i oburzenie „Wszystkie możliwe środki prawne, które są w Rzeczpospolitej Polskiej – i poza nią – dostępne postaram się wykorzystać do tego, żeby zatrzymać złe prawo” tak Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, komentuje sprawę podpisanej przez prezydenta specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Na konferencji prasowej w Gdańsku prezydent powiedziała, odnosząc się do podpisania ustawy, że “trudno ukryć rozczarowanie i oburzenie”. Podkreśliła, że Westerplatte jest miejscem świętym dla wszystkich Polek i Polaków, a sposób zagospodarowania tego terenu, w związku z planowaną na półwyspie budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, jest rozwiązywany “z użyciem siły”, a nie w dialogu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

