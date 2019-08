Dwaj poszukiwani mordercy znalezieni martwi Koniec poszukiwań i bardzo długiej obławy na dwóch młodych mężczyzn, którzy zamordowali trzy osoby. Znaleziono ich zwłoki w środę nad rzeką Nelson w Kolumbii Brytyjskiej. 19-letni Kam McLeod i 18-letni Bryer Schemegelsky byli poszukiwani od połowy lipca, kiedy w Kolumbii Brytyjskiej znaleziono ciała pierwszych dwóch ofiar. Potem była jeszcze jedna. Śledztwo w sprawie morderstw trwa. Najpierw policja znalazła kilka przedmiotów należących prawdopodobnie do nastolatków, m.in. łódkę. A potem ich ciała na brzegu rzeki Nelson, około 8 km od porzuconego przez nich spalonego samochodu. To koniec obławy, w ramach której przeszukano w sumie obszar o powierzchni 11 tys. km2 i sprawdzono około 500 domów i opuszczonych budynków. Skąd te intensywne poszukiwania? 15 lipca znaleziono zwłoki australijsko-amerykańskiej pary obok niebieskiego vana na poboczu autostrady w Kolumbii Brytyjskiej. Na ciałach 23-letniego Lucasa Fowlera i 24-letniej Chyny Deese były ślady po kulach. Według ustaleń śledczych para zatrzymała się, by naprawić samochód – wtedy prawdopodobnie zostali zaatakowani. Jeden ze świadków miał widzieć ich rozmawiających z jednym z podejrzewanych nastolatków. Cztery dni później i 500 km dalej policja z Dease Lake znalazła ciało 64-letniego botanika z uniwersytetu w Vancouver Leona Dycka. Wtedy zaczęto poszukiwać McLeoda i Schmegelsky’ego. Spalony samochód nastolatków odnaleziono na poboczu około 2 km od ciała Dycka. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

