Dwóch Polaków na podium w Zakopanem Fascynującą walkę o zwycięstwo w Letniej Grand Prix mieli okazję oglądać kibice w Zakopanem. W niedzielę wygrał Kamil Stoch, który drugiego Dawida Kubackiego wyprzedził o zaledwie 0,7 pkt. Czterech z siedmiu skaczących w niedzielę Polaków było w grze o zwycięstwo. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny w pierwszej serii przekroczyli granicę 130 metrów i mieli doskonałą pozycję wyjściową do ataku. Zajmowali cztery z pięciu czołowych miejsc na półmetku. Prowadził Japończyk Yukiya Sato, który huknął 145 m i o 100 centymetrów poprawił letni rekord Wielkiej Krokwi, który zaledwie przez jeden dzień należał do Słoweńca Tilena Bartola. Ale Wolny, najlepszy z Polaków, tracił do niego 2,7 pkt. W skokach to niewiele, do odrobienia. Za nim byli Żyła i Kubacki. Różnice między skoczkami czołowej piątki były nieznaczne. Kubackiemu do lidera brakowało 6,2 pkt. Zwycięstwo i całe polskie podium było w zasięgu. Druga seria zapowiadała się pasjonująco. Kubacki, pierwszy ze skaczących orłów, nie zawiódł. 134,5 m równało się pozycji lidera, ale tylko na chwilę. Żyła i Wolny nie polecieli najdalej (131 i 125 m) i stracili szansę na podium. Moc za to pokazał Stoch – po skoku na 132,5 m prowadził i czekał na odpowiedź Japończyka. Sato nie podołał presji. 131 m nie wystarczyło do zwycięstwa. Więcej – nie dało mu drugiego miejsca. Był trzeci, za Kubackim. Z wygranej cieszył się Stoch. Nad kolegą z kadry miał 0,7 pkt przewagi. Niedzielę także inni Polacy mogą uznać za udaną. W czołowej ósemce znalazło się czterech – Żyła skończył na szóstym, a Wolny – na ósmym miejscu. Wyniki letniej GP w Zakopanem: 1. Kamil Stoch (Polska) 250,8 pkt (137,5/132,5 m) 2. Dawid Kubacki (Polska) 250,1 (138,0/134,5) 3. Yukiya Sato (Japonia) 249,3 (145,0/131.0) 4. Naoki Nakamura (Japonia) 245,3 (133,0/134,0) 5. Killian Peier (Szwajcaria) 243,9 (133,0/132.0) 6. Piotr Żyła (Polska) 241,8 (138,0/131.0) 7. Timi Zajc (Słowenia) 232,2 (133,5/129,5) 8. Jakub Wolny (Polska) 231,8 (140,0/125,0) … 21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 200,4 (128,0/117,0) 31. Maciej Kot (Polska) 100,6 (125,0) 48. Stefan Hula (Polska) 80,6 (112,0) Klasyfikacja generalna Letniej GP (po 4 z 8 zawodów): 1. Timi Zajc (Słowenia) 236 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 192 3. Dawid Kubacki (Polska) 160 … 6. Kamil Stoch (Polska) 112 11. Piotr Żyła (Polska) 85 15. Jakub Wolny (Polska) 77 20. Maciej Kot (Polska) 63 25. Aleksander Zniszczoł (Polska) 48 33. Andrzej Stękała (Polska) 30 36. Stefan Hula (Polska) 15 41. Klemens Murańka (Polska) 9 47. Paweł Wąsek (Polska) 6 W rozegranych w sobotę zawodach drużynowych w cyklu Letniego Grand Prix Polacy słabo wypadli w pierwszej serii, czym zaprzepaścili szanse na końcowy triumf, ale ostateczne uplasowali się na drugim miejscu. Zdecydowane zwycięstwo odnieśli Japończycy. Podium uzupełniła Norwegia. Podczas sobotnich zawodów drużynowych tylko Dawid Kubacki zaprezentował bardzo dobrą dyspozycję, ale pozostali – zwłaszcza w pierwszej serii – nie dostosowali się do jego poziomu. Polacy jednak ostatecznie uplasowali się na drugim miejscu – jeszcze nigdy wcześniej w historii konkursów Letniego Grand Prix w Zakopanem nie stanęli na “pudle”. Po pierwszej serii podopieczni Michała Doleżala zajmowali piąte miejsce, ze stratą 28 punktów do prowadzącej Japonii. Zgodnie z oczekiwaniami najlepszy rezultat (136,5 metra) uzyskał Kubacki, który pojawił się na skoczni jako ostatni z polskiej ekipy. Niestety wcześniej gorzej spisał się Kamil Stoch (131 metrów), a przede wszystkim Jakub Wolny (tylko 119 metrów) oraz Piotr Żyła (122). W ciągu kilku minut kibice w Zakopanem zobaczyli dwa rekordy skoczni – najpierw 141,5 metra uzyskał Niemiec Karl Geiger, a po chwili jego osiągnięcie przebił Słoweniec Tilen Bartol – 144 metry. Najrówniej skakali jednak Japończycy, którzy na półmetku wyprzedzali Słowenię, Niemcy, Norwegię i Polskę. Jednak Biało-Czerwoni nadal mieli realne szanse na podium – do drugich Słoweńców tracili niewiele ponad pięć punktów. Wskoczyli na podium W drugiej serii Żyła skoczył dalej (129 m), a za kompletnie nieudaną próbę z pierwszej serii zrehabilitował się Wolny – 135,5 m. Dzięki temu Polacy plasowali się na drugim miejscu, ze stratą 28 punktów. Trzecich Norwegów wyprzedzali o jedno “oczko”. Kamil Stoch również nie zawiódł i uzyskał 137 metrów. Jednak chwilę wcześniej znakomicie spisał się Yuki Sato, który skoczył na odległość 141,5 m i wtedy stało się jasne, że zawodnicy Doleżala nie mają żadnych szans na zwycięstwo. Raz jeszcze błysnął Kubacki – 142 metry – ale żeby dogonić Japończyków Ryoyu Kobayashi musiałby kompletnie zepsuć skok. Tak się nie stało (133,5 m) i polscy skoczkowie musieli zadowolić się drugim miejscem z ponad 10-punktową stratą. Na najniższym stopniu podium stanęła Norwegia. Wyniki konkursu drużynowego LGP w Zakopanem: 1. Japonia 961,9 pkt 2. Polska 951,1 3. Norwegia 931,2 4. Niemcy 905,4 5. Słowenia 894,5 6. Austria 861,8 7. Szwajcaria 824,2 8. Rosja 762,7 9. Czechy 353,8 10. USA 305,8

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

