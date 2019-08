Dymisja abp. Jędraszewskiego? Czara goryczy powoli się przelewa. Polacy nie wytrzymują represji, hegemoni Kościoła i narastającej agresji hierarchów, którzy szczują Polaków przeciwko Polakom, kamuflując tym samym pedofilię w Kościele i próbując przerzucić odpowiedzialność za zbrodnie na dzieciach na inne środowiska. W środę 7 sierpnia od godziny 18:00 do 19:00 przy ul Floriańskiej 2 w Warszawie pod siedzibą Kurii Warszawsko-Praskiej, planowany jest protest przeciwko nienawiści. Informacja o proteście rozchodzi się w ekspresowym tempie na specjalnie utworzonym wydarzeniu na Facebooku. Organizator wydarzenia Aleks Polak, napisał: „Nie zgadzamy się na odwoływanie się przez abp. Jędraszewskiego do najbardziej haniebnych tradycji represji wobec osób LGBTQ. Sprzeciwiamy się retoryce polskiego Kościoła Katolickiego. Nagonka na bitych i opluwanych musi się skończyć.

Warszawiacy organizują wydarzenie, wkrótce podamy szczegóły! Inicjatywa jest oddolna, obywatelska, ale włączą się organizacje i stowarzyszenia. Spotkajmy się pod siedzibą Kurii Warszawsko-Praskiej i zaprotestujmy przeciwko przemocy ze strony kościoła." Zainteresowanych udziałem w proteście jest już ponad 5 tysięcy osób.

