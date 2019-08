Dymisja Kuchcińskiego nie zamyka afery Pod presją mediów i opozycji Marek Kuchciński zapowiedział dymisję z funkcji marszałka Sejmu. Jego rezygnacja to jednak ledwie element w większej układance, na którą składa się m.in. dezinformacja prowadzona przez sejmowych urzędników. Otwartymi pozostają także pytania o kontrowersyjne loty marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. – Oni są wkurzeni na jedną rzecz – na to, że ktoś ich przyłapał. Że ktoś udowodnił im, że popełniają działania, które są formą wykorzystywania państwa – mówiła w czwartek Katarzyna Lubnauer w “Wywiadzie politycznym” w TOK FM. Patrząc na reakcję partii rządzącej w sprawie skandalu z lotami marszałków, naprawdę trudno odnieść inne wrażenie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

