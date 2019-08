Ekologiczny koniec świata. Płoną lasy w Amazonii. Dramatyczne zdjęcia lasów Amazonii. Pożary lasów pochłaniają kolejne hektary dżungli. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Wyniszczenie lasów Amazonii zwanych również zielonymi płucami Ziemi może doprowadzić do końca świata. Dlaczego Amazonia jest tak ważna? Las deszczowy Amazonii zajmuje powierzchnię ok. 5,5 mln km². Na jego obszarze żyją trzy miliony gatunków roślin i zwierząt, a także ok. miliona rdzennych mieszkańców. Lasy Amazonii mają również ogromne znaczenie dla krajów Ameryki Południowej, których gospodarka oparta jest na sprzedaży cennego drewna. Amazonia jest bardzo ważna również dla reszty świata. Tzw. zielone płuca Ziemi filtrują ogromne ilości dwutlenku węgla, tym samym spowalniając proces ocieplania się klimatu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

