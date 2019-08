Elżbieta Witek nowym marszałkiem Sejmu Sejm powołał w piątek Elżbietę Witek, kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości, na stanowisko marszałka. Dotychczasowa minister spraw wewnętrznych i administracji zastąpiła Marka Kuchcińskiego, który kilka godzin wcześniej zrezygnował po informacjach o lotach jego i jego rodziny rządowym samolotem. Sejm odrzucił kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zgłoszonej przez klub Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska oraz Urszuli Pasławskiej, zgłoszonej przez Polskie Stronnictwo Ludowe. W głosowaniu udział wzięło 419 posłów. Za kandydaturą Witek było 245 posłów. Kandydaturę obecnej wicemarszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO-KO) poparło 135 posłów, a wiceszefowej PSL Urszuli Pasławskiej – 29 posłów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.