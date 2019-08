Energia z bakterii? Jak zamienić śmieci w biopaliwo anadyjscy naukowcy znaleźli sposób na przetwarzanie odpadów organicznych w biopaliwa przy użyciu bakterii. Według naukowców ich technologia jest dostępna nawet dla małych gospodarstw. Roztwór pożytecznych mikroorganizmów zamienia resztki żywności w przyjazne dla środowiska materiały, które można stosować zamiast produktów ropopochodnych. Inżynierowie środowiska z Uniwersytetu w Waterloo (Kanada) opracowali technologię przekształcania odpadów spożywczych w bezpieczną dla środowiska biodegradowalną substancję chemiczną z wykorzystaniem pożytecznych bakterii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

