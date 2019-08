Europejskie Puchary znowu bez polskich drużyn

Wicemistrz Polski Legia Warszawa nie wystąpi w fazie grupowej Ligi Europy. W rewanżowym meczu czwartej, decydującej rundy kwalifikacji wicemistrzowie Polski przegrali z Rangers FC 0:1. Kluczowa bramka dla Szkotów padła w doliczonym czasie gry.

Przed tygodniem wicemistrzowie Polski rozegrali niezłe spotkanie, ale szwankowała skuteczność. W Szkocji zamierzali ją poprawić. Początek starcia na Ibrox to spora nerwowość z obu stron, czego efektem było mnóstwo błędów i fauli. Żadna z drużyn nie potrafiła ich jednak zamienić na gola.

W pierwszych dziesięciu minutach po stronie warszawskiej drużyny dwukrotnie próbował Sandro Kulenović, a w ekipie gospodarzy do sytuacji z łatwością dochodził Alfredo Morelos. Zwłaszcza po szansie w 10. minucie Kolumbijczyk mógł mieć do siebie duże pretensje. Po wrzutce Ryana Jacka z prawej strony napastnik Rangersów główkował tuż obok bramki. Kibiców Legii mogła niepokoić łatwość, z jaką 23-latek dochodził do sytuacji strzeleckich.

Chociaż Szkoci szybciej opanowali błędy, najlepszą okazję w pierwszej części stworzyła sobie Legia. W 35. minucie Luquinhas uporał się z dwoma obrońcami, ale będąc w polu karnym, uderzył zbyt lekko, by zaskoczyć Allana McGregora. A powinien być gol!

Tuż przed przerwą do strzału doszedł inny piłkarz Legii, Cafu. Po wrzutce z rzutu rożnego Waleriana Gwilii, Brazylijczyk nieznacznie się pomylił. Chwilę później sędzia zakończył pierwszą, bezbramkową, ale dającą nadzieję połowę.

Drugą część lepiej rozpoczęli Szkoci. Ich przewaga z każdą minutą była coraz bardziej widoczna. Widząc, co się dzieje na murawie, trener Legii w 56. minucie zdecydował posłać do boju Jarosława Niezgodę. Napastnik Legii w niedzielę dwoma golami dał zwycięstwo w ligowym meczu w Łodzi z ŁKS-em. Nie jednak obok Kulenovicia, a za Chorwata. Chociaż 24-latek szybko chciał zaznaczyć swoją obecność, to jednak gospodarze wciąż byli stroną dominującą. Przewagę mogli udokumentować bramką. W 70. minucie mieli dwie znakomite okazje. Najpierw Radosław Majecki z trudem wybronił strzał Sheyi Ojo, a po chwili piłka po uderzeniu Morelosa o centymetry minęła słupek bramki Legii.

Co na to wicemistrzowie Polski? Przypadkowy strzał Niezgody i uderzenie Andre Martinsa, to wszystko na co było ich stać w tej części. Gdy wydawało się, że będziemy świadkami dogrywki, w pierwszej doliczonej minucie z lewej strony centrował Jordan Jones, a głową uderzył Morelos. Kolumbijczyk, który zmarnował w dwumeczu wiele sytuacji, tym razem miał w polu karnym sporo miejsca. Majeckiego pokonał bez problemów i dał awans Rangersom. Był to na dodatek pierwszy gol stracony przez legionistów od początku eliminacji, czyli w sumie w ośmiu meczach. Na Ibrox euforia. W Warszawie smutek i żal.

Znowu trzeba czekać Tym samym czwarty raz z rzędu polskiego klubu zabraknie w fazie grupowej Ligi Europy. Poprzednio stołeczna drużyna rywalizowała w niej w edycji 2015/2016. Uplasowała się na ostatniej, czwartej pozycji w grupie i odpadła. W kolejnym sezonie grała w Lidze Mistrzów, a po zajęciu trzeciego miejsca została wyeliminowana, lecz kontynuowała międzynarodową przygodę w Lidze Europy – w 1/16 finału lepszy okazał się Ajax Amsterdam (0:0, 0:1).

Legia była ostatnią polską drużyną w tym sezonie w pucharowej rywalizacji w Europie. Cracovia odpadła już w pierwszej rundzie eliminacji LE, a Piast Gliwice i Lechia Gdańsk – w drugiej. Wcześniej gliwiczanie zostali wyeliminowani w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów.

Rangers FC – Legia Warszawa 1:0 (0:0)

Morelos 90’+1 Sędzia: Slavko Vincic (Słowenia). Żółte kartki: Rangers FC – Borna Barisic, James Tavernier, Nikola Katic, Jordan Jones; Legia – Paweł Stolarski, Igor Lewczuk. Sędzia: Slavko Vincic (Słowenia). Widzów około 45 tysięcy.

Rangers: Allan McGregor – James Tavernier, Connor Goldson, Nikola Katić, Borna Barisić (64. Jon Flanagan) – Ryan Jack, Steven Davis, Joe Aribo, Sheyi Ojo (90. Glen Kamara), Scott Arfield (73. Jermaine Jones) – Alfredo Morelos

Legia: Radosław Majecki – Paweł Stolarski (73. Dominik Nagy), Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha – Marko Vesović, Cafu, Andre Martins, Luquinhas – Walerian Gwilia – Sandro Kulenović (56. Jarosław Niezgoda)