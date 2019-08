Ford szkodzi Scheerowi Patrząc wstecz na swój pierwszy rok urzędowania, Premier Doug Ford z przekonaniem oświadczył, że „Ontario jest na dobrej drodze”. Ale według sondażu Corbett Communications opublikowanego w czwartek większość mieszkańców Ontario nie zgadza się z tą opinią. Internetowe badanie opinii publicznej wykazało, że 6 na 10 (60 procent) ankietowanych twierdzi, że prowincja idzie w złym kierunku. Z 27 procent osób, które uważają, że Ontario jest na dobrej drodze, 34 procent to mężczyźni. Sondaż, który został przeprowadzony między 11 sierpnia a 13 sierpnia i został opublikowany wyłącznie dla CityNews i 680 NEWS, również wykazał, że gdyby wybory przeprowadzono jutro, liberałowie uzyskaliby taki sam wynik jak torysi. „Niepokojące jest to, że aż sześciu na dziesięciu głosujących uważa, że ​​prowincja jest na złej drodze” – podał w komunikacie John Corbett, założyciel Corbett Communications. „To wyjątkowo wysoki poziom i można śmiało powiedzieć, że wiąże się on z podobnie wysokim poziomem dezaprobaty dla pracy, jaką wykonuje premier”. Aprobata społeczna dla liderki opozycji i partii NDP Andrei Horwath jest prawie dwa razy wyższa niż dla innych przywódców. Prawie połowa ankietowanych (44 procent) pozytywnie ocenia pracę Andrei Horwath jako lidera opozycji, podczas gdy tymczasowy przywódca liberałów John Fraser ma poparcie na poziomie 22 procent. Mike Schreiner z Partii Zielonych – 25 procent, podczas gdy Doug Ford – 24 procent, nieznacznie wyższe niż miesiąc wcześniej, kiedy spadło do 20 procent. Dwie trzecie wyborców, czyli 65 procent, źle ocenia wyniki premiera Douga Forda. „Andrea Horwath nadal dobrze reprezentuje swoją partię, podczas gdy Doug Ford znacznie osłabia swoją”, podsumowuje Corbett. Podczas gdy notowania Forda nadal są słabe, wśród zwolenników konserwatystów pozostaje on najpopularniejszym kandydatem na lidera – 37 procent. Christine Elliott popiera 16 procent, a Caroline Mulroney – 8 procent. Wygląda na to, że niska popularność Douga Forda może mieć negatywny wpływ na szanse Andrew Scheera na szczeblu federalnym. Według osobnego sondażu Corbett Communications, prawie 6 na 10 ankietowanych mieszkańców Ontario (56 procent) twierdzi, że nie będą głosować na Scheera z powodu polityki Forda. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.