Godzina “W”. Warszawa pamięta Wycie syren i bicie kościelnych dzwonów. Punktualnie o 17, w godzinę “W” Warszawa zamarła. Mieszkańcy stolicy zatrzymali się by wspominać i oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Na ruchliwych ulicach stanęły samochody, autobusy i tramwaje. Godzina “W” to kulminacyjny moment obchodów rocznicy wybuchu powstania. Dokładnie o tej porze 75 lat temu, powstańcy chwycili za broń. Warszawa zatrzymała się na chwilę, by oddać hołd powstańcom, którzy podjęli nierówną walkę z okupantem. Setki osób zebrały się na placu Krasińskich, przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Punktualnie o 17 w bezruchu stanęli warszawiacy na rondzie Dmowskiego. Na placu Zamkowym uformowano żywy znak Polski Walczącej. W całym mieście piesi przystawali na chodnikach, rowerzyści schodzili z rowerów. Na minutę zatrzymał się też ruch uliczny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.