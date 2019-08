“Grenlandia nie jest na sprzedaż”. MSZ odrzuca pomysł USA Ministerstwo spraw zagranicznych Grenlandii poinformowało, że wyspa ta nie jest na sprzedaż. To reakcja na doniesienia dziennika “Wall Street Journal”, który napisał o chęci zakupu przez prezydenta USA Donalda Trumpa duńskiego terytorium autonomicznego. Grenlandia jest bogata w cenne zasoby (…) Jesteśmy otwarci na biznes, a nie na sprzedaż – oświadczyło MSZ Grenlandii. Sprawy dotychczas nie skomentował gabinet premier Danii Mette Frederiksen, komentarza na razie nie wydała także amerykańska ambasada w Kopenhadze. To musi być prima aprilis – napisał na Twitterze były szef duńskiego rządu Lars Lokke Rasmussen z Partii Liberalnej. Jeśli on (Trump) naprawdę to rozważa, jest to ostateczny dowód na to, że oszalał. Pomysł sprzedania przez Danię Stanom Zjednoczonym 50 tys. obywateli jest całkowicie niedorzeczny – oświadczył wcześniej rzecznik Duńskiej Partii Ludowej (DF) ds. polityki zagranicznej Soren Espersen. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.