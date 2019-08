GUS opublikował katastrofalne dane Inflacja wyniosła w lipcu 2,9 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że wskaźnik ten pobił nowy rekord w ostatnim czasie. Inflacja na poziomie aż 2,9 proc. to najwyższy wynik od października 2012 r. (3,4 proc). Oznacza to też, że inflacja przekroczyła już cel inflacyjny NBP, który wynosi 2,5 proc. GUS zarejestrował też bardzo wysoki skok cen żywności. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w lipcu według GUS-u wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych (6,8 proc., z czego 7,3 proc. na samej żywności), napojów alkoholowych i tytoniu (1,2 proc.), użytkowania mieszkania (2 proc.), zdrowia (3,7 proc.), rekreacji i kultury (3 proc.), edukacji (3,1 proc.), restauracji i hoteli (4,4 proc.) oraz innych towarów i usług (1,9 proc.). Spadły ceny odzieży i obuwia (-1,5 proc.) oraz łączności (-1,1 proc.) i transportu (0,3 proc.). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

