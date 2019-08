Heiko Maas prosi naród polski o przebaczenie: Wstyd mi za to, co Niemcy wyrządzili Polsce Warszawa została zniszczona, ale nie została złamana; obywatelki, obywatele Polski nie dopuścili do tego – ani ci, którzy 1 sierpnia 1944 roku uczestniczyli w zrywie lub wspierali powstańców, ani kolejne pokolenia, które odbudowały Warszawę – mówił w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego szef MSZ Niemiec Heiko Maas. Podczas wystąpienia szef niemieckiego MSZ zwracał uwagę, że niełatwo jest pogodzić widok dzisiejszej, cieszącej się życiem Warszawy z fotografiami Ewy Faryaszewska (autorka fotografii z Powstania Warszawskiego – red.). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

