"Hipokryzja w pigułce". PiS fetowało… zdymisjonowanego z aferę Kuchcińskiego Marek Kuchciński zrezygnował ze stanowiska marszałka Sejmu w związku z aferą "Kuchciński Travel". Mimo tego świeżo zdymisjonowany marszałek został… uhonorowany brawami na sali sejmowej. Ustawiła się też kolejka posłów PiS chętnych do uściśnięcia dłoni politykowi, którego zachowanie zbulwersowało Polaków. Choć politycy PiS zaklinają rzeczywistość przekonując, że nic się nie stało i Marek Kuchciński nie złamał prawa, to fakty są takie, że marszałek Sejmu odchodzi w niesławie. Bohater afery "Kuchciński Travel", który zabierał na pokład rządowego samolotu członków swojej (i nie tylko) rodziny, został zmuszony do złożenia dymisji. Miała to być odpowiedź PiS na oczekiwania wyborców.

