Ważne zwycięstwo Kownackiego w drodze po tytuł mistrza świata Adam Kownacki pokonał Chrisa Arreolę w historycznym starciu w brooklyńskiej Barclay’s Center. Nigdy w żadnej walce w królewskiej kategorii nie wyprowadzono tak dużej liczby ciosów. Dla “Babyface’a” to 20. zwycięstwo w zawodowym ringu. Polak usłyszał dużo pochwał ze strony gwiazd boksu, ale jego trener rzetelnie wytknął mu istotne błędy. Była to wygrana w rekordowym stylu, bowiem do tej pory nikt nie wyprowadził tylu ciosów w wadze ciężkiej. W sumie było ich 2172, z których do celu doszło 667, w tym 369 Kownackiego. Pojedynek nie zawiódł kibiców, którzy licznie stawili się w hali Barclay’s Center, gdzie Polak wygrał już po raz dziewiąty. Jak sam stwierdził tuż po walce, zmagał się z lekką presją związaną z tym, że była to pierwsza gala promowana jego nazwiskiem. Jak się okazało, presja nie przeszkodziła mu w odniesieniu dwudziestego zwycięstwa w zawodowej karierze. Po walce Kownacki raczej niespodziewanie znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie Deontaya Wildera (41-0-1). Obecny mistrz świata federacji WBC komentował galę w telewizji FOX razem z byłym znakomitym mistrzem Lennoxem Lewisem. Obaj zachwalali presję wywieraną przez Kownackiego, a “Bronze Bomber” nie mógł nadziwić się, jak można w tej kategorii wagowej zadać tyle ciosów w ciągu 36 minut. Menedżer polskiego zawodnika Keith Connolly przyznał, że chce doprowadzić do dwóch kolejnych walk z nieco niżej notowanymi przeciwnikami. – Przyda mi się każde nowe doświadczenie. Być może warto też spróbować powalczyć, wnosząc do ringu kilkanaście funtów mniej. Chociaż z drugiej strony wyprowadziłem w tej walce ponad tysiąc ciosów i czuję się dobrze! – podsumował “Babyface”. Słuchając tych słów na konferencji jego trener Trimble tylko kręcił głową. – Mówiłem mu dziś, żeby walczył mądrze i polował na kontuzjowaną rękę Arreoli, ale on uparcie szedł do przodu. Wiem, że taki uliczny styl walki podoba się fanom, ale wiem też, że Adam potrafi boksować, co udowodnił w jednej z rund, gdzie – walcząc z półdystansu – częstował rywala soczystymi kombinacjami. Dziś nie musiał przyjąć tylu głupich ciosów, nie musiał też szarżować. Ale on uważa, że tak jest ładniej dla oka – opowiadał amerykański szkoleniowiec Polaka. W narożniku i szatni Kownackiego znalazło się także miejsce dla jednego specjalnego gościa: Joanny Jędrzejczyk. Była mistrzyni UFC w wadze słomkowej kibicowała “Babyface’owi”, a po walce nie szczędziła Kownackiemu pochwał. – Bardzo jestem dumna z Adama. Myślę, że wykonał kawał dobrej roboty. Zabrakło kilku elementów, wiadomo, takiej pewności siebie, pracy głową, zejść. Myślę, że mógł przyjąć troszeczkę mniej ciosów. Ale kontrolował całą walkę i zasłużenie wygrał – oceniła. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

