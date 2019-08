Historyczne zwycięstwa Świątek i Hurkacza

To wielki dzień dla polskiego tenisa.

W II rundzie turnieju WTA Premier 5 w Toronto (pula nagród 2,83 mln dolarów) Iga Świątek pokonała Karolinę Woźniacką 2:1 (1:6, 6:3, 6:4).

Iga Świątek potwierdziła. że wielka kariera w tenisowym świecie stoi przed nią otworem, 18-letnia Polka awansowała do trzeciej rundy turnieju Premier WTA w Toronto.

Pierwszego seta Świątek gładko przegrała. Polka nie mogła odnaleźć rytmu, przez co wygrała zaledwie jednego gema. Nadzieje na powrót do gry, nastąpiły w końcówce pierwszej partii, kiedy to obroniła dwie piłki setowe. Potem było już lepiej. – To niesamowite, wspaniałe uczycie. Jestem naprawdę zmęczona, powinnam już spać – mówiła i zdumiona, i szczęśliwa zwyciężczyni w pomeczowej rozmowie na korcie.

Tenisistki rywalizowały w sesji nocnej. Woźniacka zgarnęła trzy otwierające gemy, potem prowadziła 5:1 i pierwszego seta już nie oddała. Ostatni set nie zaczął się dla Polki dobrze. Woźniacka prowadziła w gemach 3:0, ale jak się okazało, naszą zawodniczkę było stać na odrobienie strat. 18-latka ambitnie walczyła i wykorzystała pasywność rywalki. Świątek udało się wyjść na prowadzenie 5:4 i ostatecznie dowieźć zwycięstwo do końca. Mecz trwający godzinę i 54 minuty zakończył się zwycięstwem młodej warszawianki.

Świątek tłumaczyła, że w odwróceniu losów spotkania pomogła jej porażka w IV rundzie tegorocznego French Open. Rumunka Simona Halep nie dała jej wtedy żadnych szans, wygrywając 6:1, 6:0. – W Paryżu nie poradziłam sobie z presją – opowiadała Polka. – Tutaj chciałam grać lepiej, spokojnie, punkt po punkcie. Teraz zmierzy się z Japonką Naomi Osaką, triumfatorką ostatnich edycji US Open i Australian Open.

– Ooo, to będzie ekscytujące – cieszyła się Światek. – Naomi to świetna zawodniczka, legenda. Dam z siebie wszystko. Nawet jeśli przegram, zamierzam zaprezentować mój najlepszy tenis.

Wygrana z tak wysoko rozstawioną tenisistką jest dla Świątek sporym sukcesem. To drugie jej zwycięstwo z zawodniczką z czołowej dwudziestki rankingu. Mecz Świątek z Japonką Naomi Osaką odbędzie się na korcie centralnym w czwartek wieczorem.

II runda turnieju WTA Rogers Cup w Toronto:

Iga Świątek (Polska) – Karolina Woźniacka (Dania) 1:6, 6:3, 6:4.

W środę byliśmy świadkami również świetnego występu i osiągnięcia jednego z najbardziej wartościowych wyników w karierze Huberta Hurkacza. Polak pokonał w 2. rundzie turnieju w Montrealu piątego w światowym rankingu Greka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 3:6, 6:3.

W środę w Kanadzie tenisistów nie oszczędzała pogoda. Hurkacz i Tsitsipas nie dość, że na swój mecz z powodu deszczu musieli poczekać ładnych parę godzin, to ich starcie przeniesiono na jeden z mniejszych kortów, gdzie brakowało systemu Hawk Eye. Jak się okazało, w kilku momentach miało to kluczowe znaczenie. Zwłaszcza Grek często dyskutował na ten temat z sędzią spotkania,

Dla 22-letniego Polaka i rok młodszego Greka był to czwarty pojedynek. Wszystkie trzy wcześniejsze padały łupem piątej obecnie rakiety świata, ale z każdym kolejnym meczem Hurkacz był lepszy i sprawiał rywalowi coraz więcej kłopotów. W ubiegłorocznych Next Gen Finals w Mediolanie i lutowym spotkaniu w Marsylii Tsitsipas wygrywał gładko, w dwóch setach. W Dubaju do rozstrzygnięcia potrzebna była dodatkowa partia, aż w końcu w Montrealu Hurkacz dopiął swego.

Wrocławianin, głównie za sprawą błędów rywala, doskonale wszedł w mecz. Przełamanie zdobył już w trzecim gemie i w tym momencie Tsitsipas po raz pierwszy miał pretensje do sędziego. Przy break-poincie arbiter orzekł piłkę autową, a Grek nie miał możliwości sprawdzenia trafności jego decyzji. Jak się okazało, to jedno przełamanie wystarczyło, Polak miał na koncie seta (6:4).

Niestety dla Polaka jeden break w początkowej fazie wystarczył także do rozstrzygnięcia partii numer dwa. Tym razem przy pierwszej możliwej okazji to Tsitsipas odebrał rywalowi podanie i to on kontrolował sytuację. Tym razem 6:3 dla ateńczyka. Grek był rozpędzony. Znów mógł rozpocząć seta od przełamania, ale pomylił się przy prostym zagraniu, które mogło dać mu przewagę.

Hurkacz zdołał przetrwać słabszy okres i do kontrataku przeszedł w najlepszym możliwym momencie. Odebrał przeciwnikowi podanie genialnym minięciem przy stanie 4:3. Później dostawił już tylko kropkę nad i przy własnym serwisie i po 109 minutach pokonał finalistę Rogers Cup z 2018 roku 6:4, 3:6, 6:3.

Pokonanie Tsitsipasa to jeden z najbardziej wartościowych wyników w karierze wrocławianina. Wyżej notowanym graczem, którego pokonał był tylko czwarty na świecie Austriak Dominik Thiem.

Hurkacz odniósł czwarte w karierze zwycięstwo nad tenisistą z Top 10 rankingu ATP. Wcześniej dwukrotnie pokonał Japończyka Keia Nishikoriego i raz Dominika Thiema. Ta wygrana nad Austriakiem z tegorocznego Miami Open jest jak na razie jego największą w karierze, bowiem “Domi” był wówczas numerem cztery na świecie.

O miejsce w ćwierćfinale Hurkacz powalczy w czwartek z rozstawionym z 16. numerem Francuzem Gaelem Monfilsem, który pokonał Białorusina Ilję Iwaszkę 6:3, 7:6(6). Polak zmierzy się z nim po raz pierwszy w karierze. Ich mecz odbędzie się w sesji wieczornej, zatem panowie wyjdą na kort około godziny 20.00..

II runda turnieju ATP Rogers Cup w Montrealu:

Stefanos Tsitsipas (5. ATP) – Hubert Hurkacz (48. ATP) 4:6, 6:3, 3:6.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz