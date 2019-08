Hubert Hurkacz już nie gra w Cincinnati Na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył udział w turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Polski tenisista świetnie serwował w starciu z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem, ale przegrał w dwóch setach 6:7, 3:6. W ubiegłym tygodniu obaj tenisiści wystąpili w Montrealu. Obaj zostali też wyeliminowani przez Francuza Gaela Monfilsa – Polak w 1/8 finału, a Hiszpan w następnej rundzie. We wtorek wrocławian, zajmujący aktualnie 40. miejsce na liście ATP, pierwszy raz w karierze zmierzył się z 31-letnim Bautistą Agutem, który w Cincinnati jest rozstawiony z numerem “11”. Pierwsza partia zaczęła się od dwóch przełamań, później obaj tenisiści dość pewnie gemy przy swoim serwisie. W tie breaku Hurkacz początkowo miał problemy, później nawet odrobił straty. 22-latek od początku dobrze serwował, w pierwszym secie miał nawet 14 asów, ale bardziej doświadczony Agut wykorzystał czwartą piłkę setową i triumfował w tej partii. W drugiej Polak ponownie nie ustrzegł się błędów, które bezlitośnie wykorzystywał rywal. Hurkacz do swojego dorobku dołożył jeszcze siedem asów (Hiszpan miał w całym spotkaniu tylko trzy), ale to nie wystarczyło na pokonanie Aguta. Polak przegrał w godzinę i 37 minut. Za występ w turnieju Hurkacz otrzyma 10 punktów do rankingu ATP. Za tydzień Polak ma w planie start w turnieju ATP 250 w Winston-Salem. Wynik meczu I rundy gry pojedynczej: Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 11) – Hubert Hurkacz (Polska) 7:6 (8-6), 6:3 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.