Hurkacz zagra o ćwierćfinał z Feliciano Lopezem Hubert Hurkacz (41. ATP) sprostał roli faworyta i w drugiej rundzie turnieju ATP Tour w Winston-Salem wygrał z niżej notowanym Duckheem Lee (212. ATP) 4:6, 6:0, 6:3. 21-letni Koreańczyk został w poniedziałek pierwszym głuchoniemym tenisistą, który odniósł zwycięstwo w meczu elitarnego zawodowego cyklu. Rywalem Polaka w pojedynku o ćwierćfinał będzie Feliciano Lopez (16 ATP), który w trzech setach pokonał Pablo Andujara. Z imprezy odpadli m.in. Tomas Berdych, Joao Sousa i Marco Cecchinato. Rozstawiony z trójką Hurkacz przystępował do turnieju w Północnej Karolinie z bilansem 3-3 z dotychczasowych imprez US Open Series w Waszyngtonie, Montrealu i Cincinnati. Najlepiej zaprezentował się w Rogers Cup, pokonując Taylora Fritza i Stefanosa Tsitsipasa, a zatrzymując się dopiero na Gaelu Monfilsie. Mając zacne rozstawienie, Winston-Salem Open mógł rozpocząć od drugiej rundy. Jego wtorkowy rywal o meczach z tak utytułowanymi przeciwnikami do niedawna mógł jedynie pomarzyć. W tym sezonie Lee występował wyłącznie w turniejach cyklu ATP Challenger Tour. Tymczasem w Winston-Salem w swoim pierwszym meczu turnieju głównego Koreańczyk pokonał 7:6(4), 6:1 Szwajcara Henriego Laaksonena, zapisując się w historii tenisa. Premierowy set pojedynku z Hurkaczem pokazał, że triumf w pierwszej rundzie nie był dziełem przypadku. Choć od samego początku miał problemy z utrzymaniem serwisu, Lee zdołał jednak jako pierwszy zanotować breaka na 4:3, a chwilę potem kolejnego na 5:4. Dzięki obronieniu pięciu z sześciu breakpointów zamknął partię przy pierwszej piłce setowej po 45 minutach. W drugim secie Hurkacz nie pozostawił jednak rywalowi złudzeń. Nie dość, że świetnie serwował, to jeszcze z największą łatwością radził sobie z podaniem Koreańczyka, rozstrzygając na swoją korzyść wszystkie gemy. Swoją zwycięską serię Polak przeniósł na trzeciego seta, choć już w pierwszym gemie bronić musiał trzech breakpointów. Dzięki dziesięciu wygranym gemom z rzędu w finałowej partii objął prowadzenie 4:0. To jednak nie był koniec emocji. Przy stanie 1:5 Lee poderwał się bowiem do walki, wygrywając dwa kolejne gemy i broniąc po drodze piłkę meczową. Co więcej, w dziewiątym gemie prowadził przy podaniu wrocławianina 40/15, by ostatecznie nie obronić trzeciej piłki meczowej i przegrać po dwóch godzinach i trzech minutach. W grze podwójnej w Winston-Salem startuje Łukasz Kubot, którego partnerem jak zwykle jest Marcelo Melo. Polsko-brazylijski duet, który jest rozstawiony z numerem pierwszym, na początek zmierzy się z Brytyjczykiem Dominikiem Inglotem i Brazylijczykiem Marcelo Demolinerem. Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej: Hubert Hurkacz (Polska, 3) – Duckhee Lee (Korea Płd.) 4:6, 6:0, 6:3. Kamil Majchrzak od trzysetowego zwycięstwa nad Carlosem Berlocqiem rozpoczął występ w eliminacjach do wielkoszlemowego US Open 2019 w Nowym Jorku. W czwartek na jego drodze stanie ćwierćfinalista tego turnieju z 2013 roku, Tommy Robredo. W zeszłym roku Kamil Majchrzak (ATP 94) nie przeszedł eliminacji do międzynarodowych mistrzostw USA. Pokonał w I rundzie Czecha Adama Pavlaska, ale w kolejnej fazie lepszy okazał się Hiszpan Marcel Granollers. Tym razem piotrkowianin został rozstawiony z czwartym numerem, a po losowaniu stało się jasne, że czekają go mecze z kortowymi weteranami. Na początek trafił na Carlosa Berlocqa (ATP 199). “Charly” liczy już sobie 36 lat, a największe sukcesy osiągał na nawierzchni ziemnej. W pierwszym secie Polak bardzo dobrze serwował i grał ofensywnie. Nie dał Argentyńczykowi żadnego break pointa, a sam przełamał już w czwartym gemie i kontrolował przebieg premierowej odsłony. W drugiej partii Majchrzak kontynuował dobrą grę, jednak w połowie seta Berlocq wszedł na wyższy poziom. Doświadczony tenisista świetnie wówczas poruszał się po korcie i wywierał presję na rywalu. W ósmym gemie piotrkowianin nie wytrzymał i oddał serwis podwójnym błędem. Argentyńczyk wykorzystał czwartą piłkę setową i podobnie jak dwa lata temu w Alphen ann den Rijn zwycięzcę musiała wyłonić trzecia odsłona. Na początku ostatniego seta inicjatywa należała do Berlocqa, który szybko wypracował trzy break pointy. W momencie zagrożenia Majchrzak zareagował jednak znakomicie. Punktem zwrotnym okazał się break point obroniony pięknym pół-wolejem. Teraz Polak wyraźnie się nakręcił. Jego przewaga na korcie stała się widoczna, a w ósmym gemie świetny return dał cenne przełamanie. Majchrzak wygrał ostatecznie 6:3, 3:6, 6:3 i awansował do II rundy eliminacji US Open 2019. Poprawił bilans spotkań z Berlocqiem na 2-0. W czwartek zmierzy się z ćwierćfinalistą nowojorskiego turnieju z sezonu 2013, Tommym Robredo (ATP 184), który we wtorek pokonał Japończyka Go Soedę 6:4, 6:4. 37-latek z Hostalric nie gra już zbyt często, ale ciągle potrafi zaskakiwać. W tym roku wygrał challengery w Poznaniu i Parmie. I runda eliminacji gry pojedynczej mężczyzn: Kamil Majchrzak (Polska, 4) – Carlos Berlocq (Argentyna) 6:3, 3:6, 6:3 I jeszcze słowo o deblistach. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału zmagań w deblu w rozgrywanym na kortach twardych turnieju ATP 250 w Winston-Salem. We wtorek Polak i Brazylijczyk w dwóch setach pokonali Marcelo Demolinera i Dominika Inglota. Łukasz Kubot po raz piąty pojawił się na starcie deblowych zawodów w turnieju ATP w Winston-Salem. Najlepszy wynik w tej imprezie wywalczył w swoim debiucie, w sezonie 2015, gdy wraz z Danielem Nestorem dotarli do ćwierćfinału. Z kolei przed 12 miesiącami, w parze z Marcelo Melo, zostali wyeliminowani już po pierwszym meczu, przegrywając z Marcelo Demolinerem i Santiago Gonzalezem. We wtorkowy wieczór już było wiadomo, że tegoroczna edycja Winston-Salem Open będzie dla Kubota i Melo lepsza niż ubiegła. Polsko-brazylijska para wygrała bowiem mecz I rundy, rewanżując się zarazem Demolinerowi. Lubinianin i jego partner pokonali Brazylijczyka i mającego polskie korzenie Brytyjczyka Dominika Inglota 6:4, 6:1. Mecz trwał 58 minut. W tym czasie Kubot i Melo zaserwowali dwa asy, przy własnym podaniu wygrali 84 proc. rozegranych wymian, ani razu nie musieli bronić się przed przełamaniem, wykorzystali cztery z dziewięciu break pointów i łącznie zdobyli 56 punktów, o 18 więcej od rywali. I runda gry podwójnej: Łukasz Kubot (Polska, 1) / Marcelo Melo (Brazylia, 1) – Marcelo Demoliner (Brazylia) / Dominic Inglot (Wielka Brytania) 6:4, 6:1 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.