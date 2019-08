Iga Świątek w drugiej rundzie WTA Cincinnati! Iga Świątek po bardzo dobrym występie w Toronto mimo zmęczenia poszła za ciosem i pojechała do Cincinnati. Polska tenisistka po dwóch dramatycznych meczach przebiła się przez kwalifikacje. W I rundzie kwalifikacji nie bez trudu pokonała Ukrainkę Katerynę Kozłową 6:2, 6:7(0), 6:4, a w II również z trudem Chinkę Yafan Wang 6:4, 3:6, 6:4. W pierwszej rundzie turnieju zmierzyła się z 25-tą rakietą świata, Caroline Garcią. Francuzka postawiła się tylko w pierwszym secie – głównie dzięki masie błędów po stronie Świątek. Drugi set toczył się już pod dyktando warszawianki. Po półtorej godzinie zmagań, Polka wygrała 7:6(1), 6:1 i zagra w drugiej rundzie turnieju WTA Cincinnati. Do pierwszego przełamania doszło w piątym gemie. Polka wykorzystała słabszy okres gry rywalki i objęła prowadzenie 3:2. Świątek, która w najnowszym rankingu WTA jest 55., najwyżej w karierze, poszła za ciosem. W siódmym gemie miała dwa break pointy. Pierwszy Garcia jeszcze obroniła, ale przy drugim straciła punkt i Francuzka przegrywała już 2:5. Warszawianka serwowała więc, aby zakończyć pierwszego seta. I nie wykorzystała tej okazji. Rywalka przy pierwszym dla niej break poincie trafiła po returnie w linię końcową, odrabiając częściowo stratę. Polka w 10. gemie również nie potrafiła wygrać partii przy własnym podaniu. Przy równowadze Francuzka zagrała skutecznie wolejem, a następnie Świątek wyrzuciła piłkę na aut i mieliśmy remis 5:5. Garcia nie wytrzymała presji w 11. gemie. W ostatnich dwóch punktach posłała piłkę w siatkę, a następnie popełniła podwójny błąd serwisowy. Nastoletnia warszawianka miała więc kolejną okazję, aby zakończyć seta. I ponownie nie dała rady. Po wyrzuceniu piłki z bekhendu na aut, który dawał Francuzce dwa break pointy Polka wzniosła ręce w górę i sobie krzyknęła. Pomogło na chwilę, ponieważ po błędzie rywalki i asie serwisowym, była równowaga. Dwa kolejne punkty zdobyła jednak Garcia i mieliśmy remis 6:6. W tie-breaku Świątek nie dała przeciwniczce szans. Straciła w nim tylko jeden punkt (as) i wygrała pierwszego seta. Już w trzecim gemie drugiej partii warszawianka obroniła dwa break pointy, a gema przypieczętowała skutecznym lobem. Chwilę później to Polka miała dwie szanse na przełamanie i wykorzystała już pierwszą okazję, wychodząc na prowadzenie 3:1. Następnie Świątek powiększyła przewagę do trzech gemów (4:1), choć musiała się trochę namęczyć, bo wygrywała 40:0, a zakończyła sprawę dopiero na przewagi. 18-letnia warszawianka tym razem nie przeciągała sprawy i dokończyła dzieła w dwóch kolejnych gemach. W drugiej rundzie rywalką Polki będzie zwyciężczyni meczu pomiędzy Estonką Anett Kontaveit a reprezentantką Niemiec Angelique Kerber (13.). To był pierwszy pojedynek pomiędzy Świątek i Garcią w cyklu WTA. I runda gry pojedynczej: Iga Świątek – Caroline Garcia (Francja) 7:6 (7-1), 6:1 Rozstawieni z “dwójką” Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Na otwarcie pokonali lidera światowego rankingu singlistów Serba Novaka Djokovicia i jego rodaka Janko Tipsarevicia 6:2, 6:3. Kubot i Melo potrzebowali godzinę, by przejść do kolejnego etapu zmagań. Ich zwycięstwo ani przez chwilę nie było zagrożone. Djoković i Tipsarević w obsadzie deblowych zmagań znaleźli się dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie. Pierwszy z zawodników sporadycznie startuje w tej konkurencji. Polsko-brazylijska para miała już okazję w tym sezonie zmierzyć się z utytułowanym zawodnikiem z Belgradu. Trafiła na niego w marcu w Indian Wells, gdy stworzył duet z Włochem Fabio Fogninim. Wówczas także oni cieszyli się ze zwycięstwa. O ćwierćfinał Kubot i Melo powalczą z Francuzem Benoit Paire’em i Chilijczykiem Cristianem Garinem lub z Mołdawianinem Radu Albotem i Rosjaninem Karenem Chaczanowem. Lubinianin w grze podwójnej w tej imprezie najdalej doszedł do półfinału. Melo triumfował w niej w 2016 roku razem z Chorwatem Ivanem Dodigiem. W zawodach ATP na kortach twardych w Cincinnati (pula nagród 6 mln dol.) startuje także Hubert Hurkacz. Wrocławianin – wzorem Djokovicia – zgłosił się dodatkowo również do debla. W parze z Belgiem Davidem Goffin przegrał w niedzielę wieczorem z Dodigiem i Słowakiem Filipem Polaskiem 1:6, 3:6. 22-letni Polak czeka zaś na mecz otwarcia w singlu – jego rywalem będzie rozstawiony z “11” Hiszpan Roberto Bautista Agut. Zajmujący 40. miejsce w na liście ATP Hurkacz po raz pierwszy zmierzy się z tym rywalem. Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) – Novak Djoković, Janko Tipsarević (Serbia) 6:2, 6:3 Magda Linette nie zakwalifikowała się do głównej drabinki turnieju WTA Premier 5 na kortach twardych w Cincinnati. W finale eliminacji polska tenisistka przegrała w trzech setach z Amerykanką Jennifer Brady 2:6, 6:3, 6:4. Linette po raz trzeci w karierze nie przeszła eliminacji do turnieju Western & Southern Open. W 2017 awansowała do głównej drabinki, ale już w pierwszym spotkaniu przegrała z Kanadyjką Francoise Abandą. Z kolei w sezonie 2016 i 2018 nie udało się jej wygrać żadnego meczu w kwalifikacjach. Za tegoroczny start w Cincinnati otrzyma 20 punktów do światowego rankingu. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.