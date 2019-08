Jak nie doszło do powstania w Krakowie Kiedy ginęły dziesiątki tysięcy warszawiaków, Bór-Komorowski 23 sierpnia (!) 1944 r. wysłał depeszę nakazującą wywołanie powstania w Krakowie – pisze Paweł Dybicz. Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że dowództwo wojskowie planowało organizację w Krakowie powstania takiego, jak warszawskie. Krakowskie AK nie było skłonne do rozpoczęcia walk w mieście. Wojskowi obiawiali się także, że ewentualnie krakowskie powstanie doprowadzi do niepotrzebnego przelewu krwi – pisze Dybicz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

