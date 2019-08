Jak spędzić ciekawie długi weekend? Władze miasta Toronto zachęcają mieszkańców i gości do korzystania z atrakcji rekreacyjnych w mieście w Simcoe Day – poniedziałek, 5 sierpnia. Nazwane na cześć gubernatora Johna Gravesa Simcoe, który założył York/Toronto w 1793 roku, coroczne święto obchodzony jest (choć nie jako święto ustawowe) w pierwszy poniedziałek sierpnia. Pływanie: Miejskie odkryte baseny, plaże i brodziki w całym Toronto będą otwarte w poniedziałek. Otwarte plaże są nadzorowane przez ratowników między 11:30 a 18:30. Kryte baseny i domy kultury będą zamknięte. Więcej informacji można znaleźć: http://www.toronto.ca/swim i http://www.toronto.ca/beaches. Golf: Wszystkie pięć miejskich pól golfowych będzie otwartych i oferuje niższe stawki wakacyjne. Te niedrogie, wysokiej jakości pola golfowe dostępne w TTC są czynne codziennie w okresie letnim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.toronto.ca/golf. Tenis: Wiele miejskich kortów tenisowych w Toronto będzie oferować tzw. “godziny publiczne” 5 sierpnia – za grę w tych godzinach nie pobiera się opłat. Gracze proszeni są o dzielenie się kortami, ograniczając czas gry do pół godziny, jeśli inni czekają na korzystanie z kortów. Szczegóły dotyczące lokalizacji kortów tenisowych i godzin publicznych są dostępne na stronie http://www.toronto.ca/tennis. Riverdale Farm: Ta farma w mieście ma wiele domowych zwierząt gospodarskich w rasach, które były powszechnie spotykane na farmach w Ontario na przełomie wieków. Riverdale Farm jest czynna codziennie, w tym 5 sierpnia, od 9:00 do 17:00, a wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.riverdalefarmtoronto.ca. Zoo w High Parku: Zoo w High Park jest domem dla zwierząt takich jak żubry, lamy, kozice i renifery. Ogród zoologiczny w High Parku, który od ponad wieku bawi ludzi, jest otwarty codziennie od 7:00 do zmierzchu, a wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.toronto.ca/parks/zoo/. Toronto Island Park: Mieszkańcy i goście mogą cieszyć się tym, co ma do zaoferowania Toronto Island Park podczas świątecznego weekendu. Bilety na prom można kupić online pod adresem http://www.toronto.ca/ferry, aby zaoszczędzić czas na terminalu promowym Jacka Laytona (u podnóża Bay Street). Plaże Centre Island Beach i Ward’s Island Beach i wschodnia część Gibraltar Point Beach są obecnie otwarte, z ratownikiem, od 11:30 do 18:30. Informacje na temat parku można znaleźć na stronie http://www.toronto.ca/islands. Ze względu na wysoki poziom wody w jeziorze, nie ma promów do Hanlan’s Point, a zachodnia strona Gibraltar Point, Hanlan’s Point Beach, Olympic Island i Snake Island są zamknięte. Oranżerie: Różne kwiaty kwitną w Allan Gardens i Centennial Park Conservatory w Etobicoke. Obie oranżerie są otwarte, z bezpłatnym wstępem, od 10.00 do 17.00 codziennie. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.toronto.ca/conservatories. Muzea historyczne w Toronto Simcoe Day w Fort York: Atrakcja historyczna Fort York (250 Fort York Blvd.) zaprasza na wycieczki z przewodnikiem, pokazy jak gubernator Johna Gravesa Simcoe przegląda oddziały w Simcoe Day. Wystawa prezentowana przez Ontario Black History Society znajduje się w holu ośrodka dla odwiedzających. Fort York jest otwarty w Simcoe Day to 10:00 do 17:00 a wstęp jest bezpłatny tego dnia. Szczegóły: https://www.fortyork.ca Pozostałe dziewięć muzeów historii miasta bedzie zamkniętych 5 sierpnia, ale będą otwarte w sobotę, 3 sierpnia i niedzielę, 4 sierpnia. Staycation Sundays: W każdą niedzielę sierpnia goście z siedmiu muzeów historii Toronto prezentują Staycation Sunday. Goście mogą piknikować i bawić się w ogrodach, dziedzińcach i na zewnątrz od południa do 17:00 Uczestniczące muzea w serii „Staycation Sundays” to Colborne Lodge, Gibson House Museum, Mackenzie House, Scarborough Museum, Montgomery’s Inn, Spadina Museum i Todmorden Mills. Wejście na teren jest bezpłatne. Istnieją opłaty za wstęp na wycieczki po muzeach. Dzień Wyzwolenia: W najbliższy długi weekend w dwóch muzeach w Toronto, Montgomery’s Inn i Mackenzie House, będzie obchodzony doroczny Dzień Wyzwolenia. Dzień ten jest obchodzony w wielu krajach w różnych dniach sierpnia, aby upamiętnić wyzwolenie niewolników pochodzenia afrykańskiego. Montgomery’s Inn przedstawia dramat “Finding Freedom – The Joshua Glover Story” o 17:00 3 i 4 sierpnia. Szczegóły i bilety są dostępne na https://montgomerysinn.streamintickets.com/. Mackenzie House prezentuje historie niektórych z pierwszych czarnoskórych mieszkańców Toronto, oferując wycieczkę po dzielnicy wokoło Mackenzie House w centrum miasta, rozpoczynającą się 4 sierpnia o 10 rano. Uczestnicy dowiedzą się również o Mary Ann Shadd Cary, dziennikarce, wydawcy, nauczycielce i prawniczce, która była działaczka na rzecz zniesienia niewolnictwa. Wstęp jest za darmo. Więcej informacji o torontońskich muzeach historycznych można znaleźć pod adresem http://www.toronto.ca/museum-events. Imprezy • Toronto Food Truck Festival 40 food trucks z pysznościami najróżniejszych kuchni. Sobota, godz. 12.00-22.00, niedziela i poniedziałek, godz. 12.00-20.00. Bar, występy artystów. Woodbine Park, Lake Shore Boulevard East i Coxwell Avenue. Wstęp wolny. • Taste of Bangladesh Street Fest Największy w Kanadzie festiwal kultury Bangladeszu. 5 sierpnia, godz. 12.00-15.00, na ulicy Danforth między Victoria Park Ave. i Sibley Ave. • Scarborough Ribfest Festiwal żeberek w parku Thomson Memorial. Namiot piwny i z napojami. Wiele atrakcji. Sobota-poniedziałek. Thomson Memorial Park, 1005 Brimley Road. Info: http://www.scarboroughribfest.com. Wstęp wolny. • Island Soul Festival Harbourfront Centre zaprasza na muzykę karaibską na weekendowy festiwal Island Soul. Piątek-niedziela, Harbourfront Centre, 235 Queens Quay W. Info: https://www.harbourfrontcentre.com/islandsoul/ • Szekspir w High Parku Spektakle Szekspira w High Parku wystawiane przez Canadian Stage (37. sezon) w tym roku sztuki: “Wiele hałasu o nic”. Środy, piątki i niedziele do 1 września. Godz. 20.00. Wstęp według możliwości.

"Miarka za miarkę". Wtorki, czwartki i soboty. Godz. 20.00. Wstęp według możliwości. High Park Amphitheatre, 1873 Bloor St. W.

