Jeden dzień wystarczył, by Grenlandia straciła 11 miliardów ton lodu Po miesiącu rekordowych temperatur na świecie, Grenlandia straciła rekordowe 11 miliardów ton lodu w zaledwie jeden dzień. Naukowcy obserwujący zmiany klimatu ostrzegają, że zostało nam znacznie mniej czasu, by ratować planetę, niż myśleliśmy. Naukowcy, informując o sytuacji, podkreślają, że pod koniec wiosny i latem Grenlandia zawsze traci nieco lodu. Zazwyczaj proces zaczyna się pod koniec maja. – W tym roku rozpoczął się już jednak na początku miesiąca i trwa nadal – mówi CNN Ruth Mottram z Danish Meteorological Institute. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.