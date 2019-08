Jest decyzja prezydenta ws. terminu głosowania Prezydent Andrzej Duda podpisał zarządzenie dot. wyznaczenia 13 października jako terminu wyborów parlamentarnych. Taką informację przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dzisiaj do Kancelarii Prezydenta wpłynęła opinia z Państwowej Komisji Wyborczej odnośnie wniosku pana prezydenta o wyznaczeniu 13 października jako terminu wyborów parlamentarnych. Ta opinia z Państwowej Komisji Wyborczej jest opinią pozytywną. Komisja nie wnosiła uwag – relacjonował rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Pan prezydent Andrzej Duda dosłownie przed chwilą podpisał stosowne zarządzenie odnośnie wyznaczenia 13 października jako terminu wyborów parlamentarnych. To zarządzenie zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do publikacji w Dzienniku Ustaw RP – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.