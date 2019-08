Kamil Majchrzak nie dał rady Bułgarowi. Linette i Świątek świetne w deblu.

Nie udało się. Koniec przygody w Nowym Jorku. Na trzeciej rundzie Kamil Majchrzak zakończył ją w wielkoszlemowym US Open. Polski tenisista, który dostał się do głównej drabinki jako tzw. szczęśliwy przegrany, uległ Bułgarowi Grigorowi Dimitrowowi 5:7, 6:7 (8-10), 2:6.

Mimo porażki odniósł w Nowym Jorku największy sukces w karierze. Zajmujący 94. miejsce w rankingu ATP Majchrzak zaliczył trzy mecze w kwalifikacjach, z których ostatnie przegrał. Dostał jednak drugą szansę od losu po wycofaniu się rozstawionego z numerem 22. Kanadyjczyka Milosa Raonica.

W dwóch poprzednich rundach Polak wygrał pięciosetowe pojedynki z wyżej notowanymi rywalami. Pokonał 73. w tym zestawieniu Chilijczyka Nicolasa Jarry’ego, a następnie Urugwajczyka Pablo Cuevasa (53.). Odniesienie zwycięstwa w dwóch wcześniejszych pojedynkach zajęło mu siedem godzin, a drugi z nich odbył się w czwartek.

Z kolei Dimitrow (78.) rozegrał do piątku w tej edycji US Open tylko jedno spotkanie. Do trzeciej rundy awansował bowiem po walkowerze rozstawionego z 12 Chorwata Borny Corica. Bułgar, który niespełna dwa lata temu był trzecią rakietą świata, miał nad piotrkowianinem nie tylko przewagę zaoszczędzonej energii. Na jego korzyść przemawiało także doświadczenie.

Majchrzak okazał się dla niego wymagającym przeciwnikiem przez dwa sety. W inauguracyjnym przez dłuższy czas obaj dobrze pilnowali własnego podania. W swoich pierwszych czterech gemach serwisowych Dimitrow oddał rywalowi tylko jeden punkt. Przełamanie zaliczył na sam koniec tej partii. Popisał się wtedy udanym returnem i skorzystał z błędów podopiecznego Tomasza Iwańskiego.

Na początku drugiej odsłony Polak popisał się efektownym zagraniem – dobiegł do skrótu i zakończył akcję crossem. Ale dość szybko znalazł się w trudnej sytuacji – w czwartym gemie przegrywał przy swoim serwisie 0:40. Zdołał doprowadzić do remisu, ale na koniec popełnił błąd, który kosztował go stratę podania. Po chwili faworyt prowadził już 4:1.

Majchrzak nie rezygnował z walki i wygrał trzy gemy z rzędu. Popisał się jeszcze później kilka razy udanymi zagraniami, np. w róg kortu. W tie-breaku prowadził już 5-2, ale pozwolił Bułgarowi zapisać na swoim koncie cztery kolejne punkty i w dalszej części gry to ten tenisista miał przewagę. Polak obronił jeszcze trzy piłki setowe, ale ze zwycięstwa w tej partii cieszył się rywal.

Trzecia odsłona była już jednostronna. Podbudowany odparciem naporu przeciwnika Dimitrow, którego wspierała głośno z trybun grupka rodaków, radził sobie coraz lepiej. Piotrkowianin z kolei popełniał coraz więcej pomyłek. Na wstępie wybronił się przed stratą podania, ale potem przytrafiło mu się to dwukrotnie. W ostatniej akcji trwającego dwie godziny i 17 minut meczu posłał piłkę w siatkę. Był to jego 32. w tym spotkaniu niewymuszony błąd. Rywal zaliczył ich o cztery mniej, a jeszcze większą przewagę miał pod względem uderzeń wygrywających – 41 do 26.

Tegoroczny występ poza premią w wysokości 163 tysięcy dolarów da Majchrzakowi awans w okolice 80. miejsca na światowej liście. Dimitrow powtórzył swój najlepszy wynik w Nowym Jorku – do 1/8 finału dotarł też w 2014 i 2016 roku. W 2014 roku był w półfinale Wimbledonu, podobnie jak w Australian Open trzy lata później.

Majchrzak był ostatnim Polakiem w singlowej stawce w tegorocznych zmaganiach na kortach Flushing Meadows. W drugiej rundzie odpadły Magda Linette i Iga Świątek, a mecze otwarcia przegrali Hubert Hurkacz i Magdalena Fręch.

Wynik meczu 3. rundy gry pojedynczej mężczyzn: Grigor Dimitrow (Bułgaria) – Kamil Majchrzak (Polska) 7:5, 7:6 (10-8), 6:2.

Udany debiut w grze podwójnej zaliczyły Iga Świątek i Magda Linette, które niespodziewanie awansowały do drugiej rundy debla w wielkoszlemowym turnieju US Open. Polki pokonały faworyzowane Amerykanki Bethanie Mattek-Sands i CoCo Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. Druga z pokonanych zawodniczek to obrończyni tytułu sprzed roku.

Podczas turnieju w Nowym Jorku Polki po raz pierwszy zagrały razem w deblu. Do tej pory zarówno Linette, jak i Świątek rzadko występowały w grze podwójnej, a jeśli już, to robiły to z innymi partnerkami.

Co innego mogły powiedzieć ich rywalki. 34-letnia Mattek-Sands ma w dorobku pięć tytułów wielkoszlemowych w deblu i trzy w mikście. Zaś dla Vandeweghe nowojorskie korty zna jak własną kieszeń. W 2008 została juniorską mistrzynią US Open, a przed rokiem triumfowała właśnie w turnieju deblowym. Wtedy w parze walczyła z nią Australijka Ashleigh Barty.

Doświadczone rywalki były murowanymi faworytkami bukmacherów i pewnie wygrały pierwszego seta. W drugim Biało-Czerwone odrobiły stratę z 0:2. Od tego momentu zaczęły grać jak natchnione, wygrywając partię 6:3.

Decydujący set okazał się prawdziwym popisem tenisa. Zawodniczki grały praktycznie gem za gem. Amerykanki miały nawet dwie piłki meczowe, ale nie potrafiły ich wykorzystać. Polki utrzymały nerwy na wodzy – najpierw się wybroniły, a potem wygrały dwa kolejne gemy, triumfując 7:5. Całe spotkanie trwało ponad 140 minut.

W drugiej rundzie przed polską parą równie trudne zadanie. Nasze tenisistki zmierzą się z występującymi z “dwójką” Barborą Strycovą i Su-Wei Hsieh. Czeszka i Tajwanka w połowie lipca triumfowały w Wimbledonie.

Również Alicja Rosolska i chińska tenisistka Shuai Peng pewnie awansowały do drugiej rundy. Na otwarcie pokonały rozstawione z numerem 13. Hiszpankę Marię Jose Martinez Sanchez i Chorwatkę Dariję Jurak 6:1, 6:4. Do debla w tegorocznej edycji US Open zgłosiło się pięcioro Polaków. Oprócz Świątek, Linette oraz Rosolskiej, także Hubert Hurkacz i Łukasz Kubot.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej kobiet: Magda Linette, Iga Świątek (Polska) – Bethanie Mattek-Sands, CoCo Vandeweghe (USA) 3:6, 6:3, 7:5.

Przed rokiem Łukasz Kubot i Marcelo Melo byli w finale US Open. Teraz walkę w Nowym Jorku rozpoczęli od zwycięstwa 6:2, 6:4 nad Ukraińcem Denysem Mołczanowem oraz Artemem Sitakiem z Nowej Zelandii. Polak z Brazylijczykiem w imprezie na kortach Flushing Meadows są rozstawieni z numerem drugim. Polsko-brazylijski duet w dobrych nastrojach dotarł do Nowego Jorku – tydzień temu wygrał imprezę ATP w Winston-Salem.

Piątkowe spotkanie od początku układało się znakomicie dla Kubota i Melo. Szybko jedni z faworytów turnieju przełamali rywali. Potem zrobili to jeszcze raz i wygrali pierwszą odsłonę 6:2. W drugiej partii gra było nieco bardziej wyrównana, ale “nasza” dwójka raz odebrała podanie przeciwnikom.

W całym pojedynku zwycięzcy świetnie serwowali. Mołczanow i Sitak nie mieli nawet jednej szansy na przełamanie. Całe starcie w ostatniej wielkoszlemowej rywalizacji w sezonie trwało zaledwie 75 minut. W drugiej rundzie Kubot i Melo zmierzą się ze Słowakiem Jozefem Kovalikiem i Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej mężczyzn: Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) – Denys Mołczanow, Artem Sitak (Ukraina, Nowa Zelandia) 6:2, 6:4.

Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Vasek Pospisil przegrali z rozstawionymi z “siódemką” słynnymi amerykańskimi bliźniakami Mike’iem i Bobem Bryanami 3:6, 6:7(4) w 1. rundzie debla w wielkoszlemowym US Open. Polski tenisista wcześniej odpadł na tym samym etapie w singlu.

O zwycięstwie Bryanów w pierwszym secie przesądziło przełamanie w drugim gemie. Drugą partię też zaczęli od prowadzenia 2:0, ale Hurkacz i Pospisil, którzy po raz pierwszy zagrali razem, odrobili stratę. W tie-breaku decydujący okazał się moment przy stanie 3-3, gdy reprezentanci gospodarzy zdobyli dwa punkty z rzędu i przewagi tej już nie roztrwonili.

41-letni bliźniacy z USA to najbardziej utytułowany duet tenisowy w historii. Wygrali wspólnie 118 turniejów, w tym 16 imprez wielkoszlemowych. W Nowym Jorku triumfowali pięciokrotnie. W ubiegłym roku od połowy maja Bob Bryan miał przymusową przerwę spowodowaną kontuzją biodra. Pod jego nieobecność Mike w Wimbledonie i US Open startował w parze z rodakiem Jackiem Sockiem. Wygrali obie te odsłony Wielkiego Szlema, a w listopadzie dołożyli do tego jeszcze triumf w kończącej sezon imprezie masters – ATP Finals.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej mężczyzn: Mike Bryan, Bob Bryan (USA, 7) – Hubert Hurkacz, Vasek Pospisil (Polska, Kanada) 6:3, 7:6(4).