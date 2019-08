Kanada pomoże w pożarach Amazonii Premier Justin Trudeau zapowiedział, że rząd federalny oferuje 15 milionów dolarów i kanadyjskie bombowce wodne do pomocy w zwalczaniu pożarów, które obecnie niszczą lasy deszczowe Amazonii. Przemawiając pod koniec szczytu przywódców G7, Trudeau mówił, że Kanada zwraca się również do rządu Brazylii, aby dowiedzieć się, co jeszcze jest potrzebne, aby ugasić płomienie, które opisuje jako symptom eskalacji kryzysu klimatycznego. Trudeau ogłosił zainicjowanie długoterminowej globalnej inicjatywy na rzecz ochrony lasów deszczowych. Premier Justin Trudeau zaczyna kampanię wyborczą, która ma uczynić z planu klimatycznego liberalnego rządu centralny punkt debaty politycznej. Siedem państw osiągnęło porozumienie po sesji poświęconej zmianom klimatu, którą prezydent USA Donald Trump opuścił. Trudeau mówi, że Trump bardzo jasno przedstawił swoje poglądy na problem zmiany klimatu, podczas gdy liberałowie uważają, iż zmiana klimatu jest realnym i egzystencjalnym zagrożeniem dla całej planety. Prezydent Chile Sebastian Pinera mówi, że wysiłki G7 będą skierowane konkretnie na Brazylię, Boliwię, Peru i Paragwaj. „Potrzebują one pilnie brygad specjalizujących się w zwalczaniu pożarów i wyspecjalizowanych samolotów do zwalczania tych pożarów – powiedział Pinera. „Drugi etap jest bardziej długoterminowy i będzie wymagał zgody zainteresowanych krajów” – dodał, nakreślając nie tylko plan ponownego zalesienia obszarów spustoszonych przez płomienie, ale także plan ochrony różnorodności biologicznej w regionie.„Uważamy, że musimy chronić te prawdziwe płuca naszego świata.” Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, populistyczny, skrajnie prawicowy przywódca, początkowo ignorował pożary, a następnie zapytał, czy to grupy aktywistów mogły rozpalić pożary w celu podważenia wiarygodności jego rządu, który opowiada się za luźniejszymi przepisami w największych na świecie lasach deszczowych. W odpowiedzi przywódcy europejscy zagrozili zablokowaniem znaczącej umowy handlowej z Brazylią, która przyniosłaby korzyści interesom rolników oskarżonych o powodowanie wycinki puszczy. Tysiące ludzi demonstrowało w miastach w Brazylii i pod ambasadami Brazylii na całym świecie. #PrayforAmazonia stała się światowym trendem. Papież Franciszek dodał swój głos do głosów niepokoju, ostrzegając, że „płuca lasów są niezbędne dla naszej planety”. Nazywając pożary „kryzysem międzynarodowym”, Macron wezwał do pilnej debaty. Minister spraw zagranicznych Chrystia Freeland rozmawiała ze swoim brazylijskim odpowiednikiem w niedzielę i zaoferowała wsparcie Kanady. W tym roku satelity odnotowały ponad 41 000 pożarów w regionie Amazonii, z czego ponad połowa z nich zaczęła się w tym miesiącu. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

