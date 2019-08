Kanada wspiera Ukrainę przeciw Rosji Kanada nie będzie uznawała paszportów wydawanych po 24 kwietnia przez Rosję mieszkańcom obwodów ługańskiego i donieckiego na Ukrainie, chyba że właściciele takiego paszportu byli wcześniej obywatelami rosyjskimi. Takich paszportów nie będzie uznawała dla osób, które będą chciały wjechać do Kanady. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii zdecydowało o nieuznawaniu rosyjskich paszportów wydawanych dla mieszkańców wschodniej Ukrainy. Podobne decyzje podjęła Litwa. Litwa namawia Unię Europejską do ustanowienia wspólnej polityki nieuznawania rosyjskich paszportów. Estońskie MSZ nazywa to „próbą podważenia niepodległości Ukrainy i dalszej destabilizacji sytuacji w Donbasie jest całkowicie sprzeczna z duchem porozumień mińskich”. Estonia już wcześniej podjęła podobną decyzję w sprawie rosyjskich paszportów wydawanych mieszkańcom Krymu i Sewastopola po 18 marca 2014 r., po włączeniu obu terenów do Rosji. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

