Kiepskie perspektywy dla milenialsów Pokolenie milenialsów ma niezłe życie poza jedną sprawą – mało kogo stać na zamieszkanie w Toronto. Według Bloomberga, stale powiększająca się grupa bogatych, starszych oób z wyżu demograficznego sprawi, że rynek mieszkaniowy w Toronto będzie praktycznie niedostępny dla młodszych pokoleń w ciągu następnej dekady. Dawniej seniorzy, gdy się starzeli, rezygnowali z rynku mieszkaniowego na rzecz wynajmowanych mieszkań lub domów spokojnej starości. Ponieważ jednak ludzie z wyżu demograficznego nie przechodzą na emeryturę tak wcześnie, jak kiedyś, nie ma miejsca dla pokolenie milenialsów. Coraz więcej seniorów nadal mieszka w swoich domach, co przekłada się na zmniejszenie podaży uwolnionej dla młodszych pokoleń. Według Toronto Storeys, aby kupić przeciętny dom w Toronto za około 873.000 dol., trzeba mieć zarobki na poziomie najwyższych 10 procent. Oznacza to, że trzeba zarabiać 125 000 dol., aby stać się właścicielem przeciętnego nieluksusowego domu. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

