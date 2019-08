Klapa „Gazety Polskiej”. Koncert w Carnegie Hall odwołany Fundacja “Gazeta Polska” Community of America miała organizować 24 października koncert “Od Chopina do Gershwina” w jednej z najławniejszych sal koncertowych na świecie – Carnegie Hall w Nowym Jorku. Jak informuje NBC News, szumnie zapowiadany koncert w prestiżowej Sali koncertowej w Nowym Jorku – został definitywnie odwołany… Zaczęło się od tego, że na wieść o rozpowszechnianiu naklejek z napisem „strefa wolna od LGBT” wycofał się pianista Paul Bisaccia. (…) O odwołaniu koncertu zadecydował organizator, czyli fundacja „Gazeta Polska” Community of America, która już wcześniej odcięła się od działań polskiej „GP”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.