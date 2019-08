Kobieta – przywódca dochodzi do władzy w Malawi anulując 850 małżeństw z nieletnimi i wysyłając dziewczynki z powrotem do szkoły Nigdy nie słyszeliśmy o bohaterce podobnej do Theresy Kachindamoto. Jest ona najmłodszym z 12 dzieci wywodzących się od wodzów wioski w Malawi’s Monkey Bay. Kiedy w końcu nadszedł czas, aby zajęła miejsce starszego wodza – po spędzeniu 27 lat jako sekretarka w miejskim college’u – poświęciła się całkowicie doprowadzeniu do zakończenia praktyki małżeństw z nieletnimi wśród swoich ludzi. Kachindamoto nigdy nie spodziewała się, że zostanie wodzem, głównie dlatego, że mieszkała w innym mieście, miała wiele starszego rodzeństwa i 5 własnych dzieci do opieki. Ale jej reputacja mówiąca, że posiada dobrą “rękę do ludzi” doprowadziła do jej niespodziewanych wyborów, a jej ludzie powiedzieli, że obejmie to stanowisko „czy jej się to podoba, czy nie”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

