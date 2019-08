Kobieta urodzona bez kończyn wciąż jest w stanie gotować, pisać, a nawet szyć! Amy Brooks urodziła się bez kończyn z powodu wrodzonej tetrafocomelii, wrodzonej wady, która dotyka wszystkich czterech kończyn. Kobieta nie pozwoliła jednak swojej niepełnosprawności stać się barierą. Dzięki temu, Amy jest teraz w stanie gotować, pisać, fotografować, a nawet szyć. Biologiczna matka, będąc w ciąży z Amy obawiała się, że poroni, przepisano jej więc miksturę leków mających temu zapobiec. Jednak krótko po porodzie mała Amy została porzucona przez swoich biologicznych rodziców – którzy poprosili personel szpitalny o umieszczenie jej w osobnym pokoju i nie karmienie jej. Na szczęście dziewczynka niemal natychmiast została adoptowana przez kochającą rodzinę Brooks i spędziła życie tak niezależne, jak to tylko możliwe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.