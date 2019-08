Kobiety, które przebywają wśród roślin, są szczęśliwsze i żyją dłużej Kiedy po raz ostatni poszłaś na spacer po parku? Badanie wspierane przez Harvarda T.H. Chan School of Public Health i Brigham Women’s Hospital wykazało, że kobiety otaczające się roślinami, żyją dłużej. Dojście do takich wniosków zajęło badaczom osiem lat. Spędzanie dnia w otoczeniu roślinności, zwiększa witalność. Natura zapewnia duże możliwości regeneracji i aktywności fizycznej, a lasy są mniej zanieczyszczone niż miasta, w których być może mieszkasz. Rośliny mają korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i obniżają ryzyko depresji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

