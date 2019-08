Kolejna tajna komórka hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości Grupa „Kasta” zrzeszająca sędziów popierających działania PiS nie była jedyna. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, przy zespole dyscyplinarnym kierowanym przez wiceministra Piebiaka działała tajna komórka, które współpracowała m.in. z rzecznikami dyscyplinarnymi, Prokuraturą Krajową, a nawet z IPN. My musimy współdziałać. Kierownictwo MS, rzecznicy krajowi, wydział wewnętrzny z PK, IPN + ludzie znikąd jak nasza trójka (Emi, Tomek i ja)” – pisał we wrześniu 2018 roku sędzia Arkadiusz Cichocki, prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach. „Wyborcza” dotarła do kolejnej grupy działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, która działała za pośrednictwem komunikatora Signal. W zamkniętej grupie o nazwie „zespół” byli: Łukasz Piebiak, sędziowie „dobrej zmiany”: Cichocki, Iwaniec i Zwolak, a także Konrad Wytrykowski z Izby Dyscyplinarnej SN i Rafał Puchalski, prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Zdecydowano się także na wyodrębnienie „komórki medialnej”, do której należeli Cichocki, Szmydt oraz jego żona Emilia, znana jako „Emi” lub „MalaEmi”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

