Koleus – piękna kolorowa pokrzywa?

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

Koleus (łac. Coleus), chociaż wywodzi się z tropikalnych obszarów Afryki, określany bywa często przez polskich ogrodników jako amerykańska pokrzywa. Potwierdza to zatem fakt, że jeśli coś jest ładne i kolorowe, zaraz w przekonaniu wielu rodaków musi pochodzić zza oceanu, co nie zawsze jest prawdą. Inna, forsowana kiedyś przez polskich naukowców nazwa koleusa – “paczula” zupełnie się w powszechnym użyciu nie przyjęła. Anglicy i tutaj nie wysilili się zbytnio w dziedzinie nazewnictwa, wprowadzając do swojego nazwiska po prostu łacińskie określenie tej rośliny.

Należy ona do rodziny wargowych (łac. Labiatae), a zatem jest naprawdę spokrewniona z zaliczaną również do tej rodziny pokrzywą. Z wielką przesadą można by zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z kolorową pokrzywą. Ciekawy jest więc fakt, że to wcale nie kwiaty, ale bajecznie kolorowe liście są jej największą ozdobą. Zestaw barw jest przy tym naprawdę imponujący i pozazdrościć mógłby go na pewno niejeden rosnący w naszych ogrodach kwiat. Liście bowiem nie są wcale nudno jednokolorowe, ale przyozdabia je wielobarwny rysunek. Pokrywa je zatem ciekawa gama odcieni, poczynając od jasnożółtego, poprzez pomarańczowy, ceglastoczerwony, kasztanowy, brązowy aż po głęboką purpurę. A wszystko to oprawione jest w delikatną ramę jasnej, neutralnej zieleni. Jednak u niektórych odmian zieleń ta bywa nawet całkowicie zamaskowana przez inne kolory.

Uprawiane obecnie w ogrodach strefy umiarkowanej koleusy to mieszańce dwóch gatunków: Coleus i hybridus. Zapewniam tutaj drogich czytelników “Gazety” raz jeszcze, że spośród roślin udomowionych przez człowieka te “ozdobne pokrzywy” nie mają sobie naprawdę równych. Właśnie ze względu na swoją wielokolorowość służą często do obsadzania rabat jako rośliny jednoroczne w ogrodach przydomowych oraz publicznych parkach. Niezwykle interesujący jest przy tym fakt, że równocześnie można też uprawiać je w domu jako interesujące wieloletnie rośliny doniczkowe. Ciekawym rozwiązaniem może być zatem przesadzenie koleusa we wrześniu do doniczki i przeniesienie do wnętrza domu. W Polsce ustawione na parapetach okiennych koleusy należą chyba do sięgającej już kilkudziesięciu lat tradycji. A że nie mają one zbyt wygórowanych wymagań odnośnie światła, nawożenia oraz wilgotności powietrza, są niezwykle wdzięczną do uprawy zarówno w ogrodzie jak i w domu rośliną. O to kilka uwag na temat uprawy koleusów.

– Miejsce uprawy: obecność światła słonecznego to warunek pełnego wybarwienia liści, należy jednak chronić przed ostrym południowym słońcem poprzez cieniowanie; chcąc zachować krzewiasty pokrój; trzeba natomiast regularnie przycinać wierzchołki pędów; wskazana temperatura uprawy – powyżej 16 st. C; jeżeli temperatura spadnie poniżej 13 st. C, liście mogą więdnąć i opadać; koleus dobrze rośnie w uprawie hydroponicznej.

– Podlewanie: latem podlewamy obficie i zraszamy; zimą podlewamy mniej, odpowiednio do temperatury; jeżeli dolne liście opadają, to może być oznaką zbyt intensywnego podlewania.

– Rozmnażanie: przez wysiew nasion wiosną – łatwe i niezwykle ciekawe, ponieważ można uzyskać nowe, interesujące zestawy kolorystyczne; bez problemów z sadzonek uzyskanych po ścięciu pędów starszych roślin; wiosną sadzonki rośliny dostępne w każdym sklepie ogrodniczym.