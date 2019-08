Kombatanci we własnej wyobraźni (o polityce historycznej PiS) W kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej PiS znów wyprowadza na ulice wyremontowane Leopardy (postniemieckie) i T-72 (postradzieckie). Te propagandowe pokazy siły polskiej armii, faktycznie rozbrojonej i zdezorganizowanej przez Macierewicza/Błaszczaka, przypominają ostatnie sanacyjne defilady przed wybuchem II wojny światowej – pisze Cezary Michalski Także polityka historyczna i cała patriotyczna edukacja, którą PiS wypełniło programy polskiej szkoły i propagandę państwowych mediów, przypomina późnosanacyjną parodię „mocarstwowości”, która skończyła się praktycznie po tygodniu kampanii Września ’39, kiedy hitlerowcy stali już pod Warszawą. Tania suwerenność Nowe wyborcze hasło Jarosława Kaczyńskiego z katowickiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości – „pieniądz jest tani” – ma uczyć Polaków, że bogactwo narodów, jednostek i rodzin nie pochodzi z ogromnego wysiłku pracy, nauki, biznesowego ryzyka, ale przychodzi łatwo, bierze się z transferów socjalnych, z „darów państwa i rządzącej partii”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

