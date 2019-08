Konsekwencje afery w Ministerstwie Sprawiedliwości Dziś rano – jak ustalił Onet – do Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotarło pismo, w którym minister sprawiedliwości odwołuje z delegacji do tego sądu sędziego Arkadiusza Cichockiego. W liście nie ma żadnego uzasadnienia tej decyzji. Tę informację potwierdził nam rzecznik katowickiego SA. Wcześniej Cichocki zrezygnował już z funkcji komisarza wyborczego w Zagłębiu. Sędzia współpracował z Emilią, kobietą koordynującą ataki na wybranych sędziów. Afera ujawniona przez Onet wstrząsnęła opinią publiczną. W jej wyniku do dymisji podał się wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Z kolei jego bliski współpracownik – sędzia Jakub Iwaniec – został wyrzucony z resortu. Ujawniliśmy, że obaj organizowali działania mające na celu skompromitowanie sędziów krytycznych wobec rządu. Chodzi o szefa „Iustitii” Krystiana Markiewicza i Piotra Gąciarka. Według informacji Onetu sędzia Cichocki miał pomagać Emilii oczerniać w sieci sędziów krytycznych wobec władzy.​ “Fakt” ujawnił, że miał także przelewać pieniądze na konto kobiety. WiĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

