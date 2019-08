Nowy program edukacji seksualnej w Ontario – gdzie ta rewolucja? Reakcje na nowy program nauczania edukacji seksualnej rządu Ontario są różne w konserwatywnych grupach społecznych, które poparły Partię Konserwatywną w ostatnich wyborach. Podczas wyborów w Ontario w 2018 r. konserwatyści podkreślali w kampanii, że chcą obalić program nauczania wprowadzony przez były rząd liberalny. W ten sposób zaskarbili sobie głosy wyborców-konserwatystów społecznych. Nowy program nauczania edukacji seksualnej, który został ogłoszony w zeszłym tygodniu, zawiera takie tematy, jak zastraszanie, zdrowie psychiczne, tożsamość płciowa, związki osób tej samej płci oraz edukacja na temat zdrowia seksualnego dostosowana do wieku. Tanya Granic Allen, prezes organizacji Parents As First Educators i była kandydatka na stanowisko lidera partii konserwatystów, powiedziała, że ​​Premier Doug Ford złamał obietnicę kampaniujną złożoną grupom takim jak ta, którą ona reprezentuje. „Myślę, że Doug Ford wygrał, ponieważ obiecał rodzicom i dzieciom Ontario, że pozbędzie się tego, co nazwał liberalną ideologią, forsowaną w szkołach w Ontario” – powiedziała. „Nic nie zostało obalone, Doug Ford kłamał.” Allen powiedziała, że ​​jest szczególnie zaniepokojona włączeniem do programu tematu tożsamości płciowej. „Największym zarzutem ze strony rodziców było nauczanie o nienaukowej teorii tożsamości płciowej” – powiedziała. „Potrzebujemy systemu edukacji, który pomaga naszym dzieciom, nie dezorientuje je, i – co najważniejsze – respektuje prawa rodzicielskie”. Jednak inni konserwatywni przywódcy społeczni chwalą zmiany. „Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy” – powiedział Charles McVety, pastor ewangelicki i prezes Canadian Christian College. „To wspaniały dzień dla dzieci i wspaniały dzień dla rodziców w Ontario”. McVety przyznał, że większość pierwotnego programu nauczania pozostała w mocy, ale zmieniło się kilka punktów. „Jest wiele takich samych kwestii, z wyjątkiem tego, że problem płynności płci został przeniesiony na później, do klasy 8”, powiedział. „Ale najważniejsze jest to, że przekazuje rodzicom prawo do decydowania o edukacji ich dzieci.” McVety powiedział, że rodzice mogą wycofać swoje dzieci z klasy, gdy odbywa się lekca z tego przedmiotu. Jego zdaniem, premier Ford „ochronił dwa miliony dzieci przed radykalnym nauczaniem. Najważniejsze jest to, że dzieci są chronione”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

