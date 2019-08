Konsul RP w Toronto przyklaskuje propagandzie nienawiści Felietonista prawicowego portalu wPolityce, znany też z “wTylewizji” Krzysztof Feusette udostępnił w mediach społecznościowych post, w którym przedstawił gdańszczan jako załogę KL Auschwitz. Zdjęcie polubił między innymi Konsul Generalny w Toronto Krzysztof Grzelczyk. To nie była jedyna wpadka dyplomaty “dobrej zmiany”. Na zdjęciu widać uśmiechających się esesmanów i kobiety w niemieckich mundurach. Fotografia przedstawia oprawców z obozu koncentracyjnego Auschwitz, ale prawicowy publicysta Krzysztof Feusette opatrzył ją podpisem: “Gdańsk, ostatnie próby przed uroczystościami”. Feusette odniósł się w ten sposób do faktu zaproszenia przez prezydent Gdańska przedstawicieli Niemiec na obchody związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej i do kontrowersji wokół uroczystości planowanych na popołudnie 1 września. Zdjęcie polubiło więcej osób, w tym także Krzysztof Grzelczyk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

