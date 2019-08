Królowie życia” w prokuraturze Zbigniewa Ziobry. Raport Lex Super Omnia. Powiązania towarzystwa z kierownictwem czy zasługi z czasów rządów Zbigniewa Ziobry w prokuraturze to przesłanki do awansu. Lojalność kupuje się nagrodami w wysokości często przekraczającej 10 tysięcy złotych albo szybką ścieżką kariery. Tak wygląda „korupcja instytucjonalna” w prokuraturze w czasach Zbigniewa Ziobry – dowodzą twórcy raportu ze Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

