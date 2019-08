Ks. Tymoteusz Szydło wziął bezterminowy urlop Ks. Tymoteusz Szydło po dwóch latach posługi kapłańskiej wziął bezterminowy urlop. Nie poinformowano, co kryje się za decyzją syna byłej premier. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski twierdzi, że młody ksiądz najprawdopodobniej mierzy się z kryzysem. – To nie jest odosobniony przypadek – zaznaczył. – Urlop bezterminowy dla mnie oznacza jedno: że odchodzi. Ale czy rzeczywiście tak jest, nie wiemy – zaznaczył w rozmowie z WP ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W czwartek portal bielskobiala.wyborcza.pl poinformował, że ks. Tymoteusz Szydło, syn byłej premier, nie rozpoczął posługi w nowej parafii. Miał stawić się w kościele pw. Świętego Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu. Ale w niedzielę parafianie przywitali tylko jednego nowego duchownego, zamiast dwóch. Przedstawiciele diecezji bielsko-żywieckiej stwierdzili, że ks. Tymoteusz robi przerwę i na razie nie będzie pracował na parafii. – Urlop został udzielony na prośbę księdza Tymoteusza i nie jest określony czasowo – powiedział portalowi ksiądz Mateusz Kierczak. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

