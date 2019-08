Kto z kim zagra w Lidze Mistrzów? W czwartek rozlosowano grupy nowej edycji Ligi Mistrzów. Broniący tytułu Liverpool zmierzy się z Napoli, KRC Genk i FC Salzburg w grupie E. Ciekawie zapowiada się rywalizacja w grupie F, w której wpadły na siebie FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan oraz Slavia Praga. Będzie to już 28. edycja najbardziej prestiżowych i najlepszych rozgrywek klubowych na świecie, licząc od inauguracyjnego sezonu 1992/1993. Pierwszą kolejkę zaplanowano w dniach 17-18 września. Faza grupowa zakończy się 11 grudnia. 32 uczestników tradycyjnie rozlosowano do ośmiu grup. Wcześniej zespoły podzielono na koszyki. W drugim wylądowały takie ekipy jak Real i Atletico Madryt czy Borussia Dortmund. – Chyba nigdy nie było silniejszego koszyka jak ten drugi. To po prostu szaleństwo. Wszystkie zespoły powinny być w pierwszym, ale nie ma dla każdego miejsca. Wydaje mi się, że silniejszego koszyka niż trzeci też nigdy nie było. A z czwartego można trafić na RB Lipsk – wow! Grupy będą niesamowite – oficjalna strona internetowa UEFA cytowała przed losowaniem Juergena Kloppa, trenera Liverpoolu, który triumfował w poprzedniej edycji. Jego zespół rozpocznie obronę tytułu w grupie E, w której rywalami The Reds będzie m.in., tak jak przed rokiem, ekipa Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Poza tym Liverpool zagra z FC Sazlburg i KRC Genk. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego trafił do grupy B. Mistrzowie Niemiec o fazę pucharową zagrają z poprzednim finalistą Tottenhamem Hotspur, Olympiakosem Pireus oraz Crveną Zvezdą Belgrad. Najtrudniejszą grupą wydaje się grupa F złożona z FC Barcelona, Borussii Dortmund, Interu Mediolan oraz Slavii Praga. Wyrównana rywalizacja może się też toczyć pomiędzy Chelsea, Ajaksem, Valencią i Lille OSC w grupie H. Finał odbędzie się 30 maja 2020 roku na stadionie olimpijskim w Stambule. Faza grupowa Ligi Mistrzów 2019/2020: Grupa A: Paris Saint-Germain, Real Madryt, Club Brugge, Galatasaray SK Grupa B: Bayern Monachium, Tottenham Hotspur, Olympiakos Pireus, Crvena Zvezda Belgrad Grupa C: Manchester City, Szachtar Donieck, Dinamo Zagrzeb, Atalanta BC Grupa D: Juventus, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lokomotiw Moskwa Grupa E: Liverpool FC, SSC Napoli, FC Salzburg, KRC Genk Grupa F: FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Slavia Praga Grupa G: Zenit Sankt Petersburg, SL Benfica, Olympique Lyon, RB Lipsk Grupa H: Chelsea FC, Ajax Amsterdam, Valencia CF, Lille OSC Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

