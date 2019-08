Które dzieci są bardziej impulsywne? Za mało snu i ruchu i za dużo czasu sprzed ekranami sprzyja impulsywności u dzieci – wynika z badania naukowców z University of Ottawa, którego rezultaty opublikowano w czasopiśmie „Pediatrics”. W badaniu uczestniczyło ponad 4,5 tys. dzieci w wieku 8-11 lat. Zaleca się więc, by dzieci w wieku 5-13 lat spały 9-11 godzin, przez co najmniej godzinę wykonywało umiarkowaną lub intensywną aktywność fizyczną i spędzały maksymalnie dwie godziny przed ekranami urzdzeń elektonicznych. Te zalecenia nazwano Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Youth i stosowanie się do nich prowadzi do zdrowia i właściwego rozwoju dzieci. Ignotowanie tych zaleceń natomiast powoduje, że dzieci są bardziej porywcze, mniej wytrwałe w działaniu i łatwiej ulegają zmianom nastroju. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

